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高雄人免費進澄清湖今天屆期 水公司：有共識續約3年

2019-09-17 17:01聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄免費進入澄清湖的合約明天到期，水公司承諾，新約簽定前不會影響市民權益，明天起...
高雄免費進入澄清湖的合約明天到期，水公司承諾，新約簽定前不會影響市民權益，明天起市民依舊可以憑證免費入園。記者徐白櫻／攝影
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高雄市民免費進入澄清湖風景區的措施明天到期，高雄市府尚未與自來水公司完成續約，立法委員李昆澤林岱樺爭取持續免費入園優惠，兩人今日邀集相關單位舉辦協調會。自來水公司七區管理處表示，原則上會與高雄市府續約3年，簽約後可以溯及既往，所以高雄市民可繼續免費入園，非簽約期權益不受影響。

澄清湖是高雄市第一大湖，也是南台灣知名景點，管理單位是自來水公司七區管理處。立委李昆澤指出，高雄市府以投入預算整修園區換取市民免費入園，第一次約期是102年9月18日至105年9月17日；第二次約期是105年9月18日至108年9月17日，兩次續約都是3年。

第二次合約明天到期，高雄市府與七區管理處尚未續約。今天上午，立委李昆澤、林岱樺邀集交通部觀光局長周永輝、台灣自來水公司副總經理王明孝、第七區管理處副處長吳清泉等人召開協調會，兩立委要求市府與水公司儘速換新約，以維持市民免費入園優惠。

七區管理處表示，水公司已與高雄市府達成續約共識，原則上同樣是3年，因市府是新團隊上任，對於合約細節較為謹慎，雙方須進一步協商細節之後才簽約；雖然簽約時間未定，簽約以後可以追溯處理合約空窗期，所以明天開始，高雄市民依舊可以免費入園，權益不受影響。

李昆澤強調，階段性投入整建預算，第二階段已向交通部觀光局爭取2千萬元預算，將會投入園區路燈改善、生態池周邊改善與賞鳥步道整修等工程，只要高雄市政府提出相關計劃，定會在立院全力支持。

為爭取高雄市民持續免費入園，立委李昆澤（後排，右二）邀集相關單位人員進行協商。圖...
為爭取高雄市民持續免費入園，立委李昆澤（後排，右二）邀集相關單位人員進行協商。圖／立委李昆澤辦公室提供
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李昆澤林岱樺澄清湖

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