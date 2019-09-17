金門刑大科偵組掛牌 縣長：治安里程碑

2019-09-17 16:12 中央社 金門縣17日電



金門縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查組今天掛牌運作。縣長楊鎮浯表示，犯罪型態日新月異，運用相關科技有助辦案，科偵組的成立是維護地方治安重要的里程碑。

楊鎮浯表示，新型態犯罪以科技為基礎，以網路為平台，對執法單位而言，對科技犯罪的認識和對相關科技的運用，以及對這些先進設備是否熟悉，能否運用得當，是破案的必備基礎。

楊鎮浯說，尤其最近金門網路犯罪有增多趨勢，包括網路詐騙、簽賭，甚至交友延伸不少事端，專責機構科偵組成立有助辦案，也讓民眾放心、對警察有信心，更是地方治安重要的里程碑。

楊鎮浯提到，立委任內爭取離島員警返鄉，為金門多爭取88名員警編制；他感謝所有第一線員警維護治安，讓鄉親安居樂業的環境；並表示，所有辦案所需資源，縣府都會大力支持。金門地檢署檢察長洪東原也說，科偵組提供的數位鑑識等，對檢察署十分重要。

揭牌儀式完成後，宣告金門縣警局科技偵查組正式啟動，並由刑事警察大隊科技偵查組成員，逐一介紹及示範包括車牌辨識系統、人臉辨識系統、手機鑑識採證工具、毒品快速檢測器和無人空拍機等5項新式科技偵查設備。

縣警局長張國雄表示，藉由科偵利器加入打擊犯罪行列，大幅提升警方辦案執法效能，因應各類新型態網路犯罪、爭議（假）訊息，以及109年正副總統及立委選舉勤務需求外，更將運用在偵辦地區各類毒品、竊盜、網路簽賭及查賄制暴等刑案偵辦。