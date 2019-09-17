韓國瑜表揚港都會、順發3C 捐贈公益結餘款98萬助偏鄉

2019-09-17 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天在市政會議上，代表受贈港都會與順發3C共同舉辦「2019 RUN FOR FUTURE」公益路跑活動結餘款，共98萬6000元，9月撥入那瑪夏、茂林與桃源區等11所國中、小，善款將運用於學生學習、相關教學教材、設備上。

港都會與順發3C企業，今年4月14日在世運主場館共同主辦「2019 RUN FOR FUTURE」公益路跑活動，以此號召喜愛路跑的民眾，讓跑者所跑的每一步，都在為孩子的未來鋪路。活動當日有超過3千人共襄盛舉，30多名上市櫃企業董座領跑。活動結餘款，全數捐助作為教育使用，用來幫助高雄市弱勢兒童就學所需。

民國96年成立的港都會，是國內四大上市櫃企業聯誼會之一，由60幾位高屏區上市櫃企業主所組成，目前由世鎧精密的杜泰源董事長擔任會長，是具有指標性的企業家協會。成員秉持企業回饋的精神，各自在社會不同公益領域默默耕耘，希望透過適時提供就學資源給經濟弱勢家庭的孩子，扭轉未來的命運。

順發3C於99年首創並轉型為「公益型企業」，持續捐出淨利的20%幫助國內弱勢學童就學，為社會創造幸福。順發董事長吳錦昌對社會公益及教育事務的付出不遺餘力，期望能用消費的力量，守護未來的希望，曾榮獲「教育部102年學校教育儲蓄專戶金質獎牌」、「103年高雄市好人好事代表」、104年全國好人好事代表「八德獎」，今年3月更獲頒高雄市第二屆十大傑出市民崇德獎公益慈善、社會服務類。

「2019 RUN FOR FUTURE」公益路跑活動有多個組織和企業以不同形式協辦、贊助、以及組團參加，包括台灣上市櫃公司協會、港都科技三三會、世鎧精密、世豐螺絲、正聲廣播財經八達通、一等一科技、力銘科技、三發地產、上曜開發、大田精密、大立高分子、大綜電腦、五福旅行社、元山科技、太普高精密影像、世德工業、加高電子、可寧衛、台虹科技、台郡科技、台境企業、台灣福興工業、永記造漆、永鏵投資、名發建設、有益鋼鐵、君鴻國際酒店、欣巴巴事業、金洲海洋科技、長興材料、哈瑪星科技、泰銘實業、高都汽車、國際商業機器、堃霖冷凍機械、強茂集團、勝一化工、智崴資訊、華友聯開發、華宏新技、華致資訊、華園飯店、華碩電腦、鈦昇科技、隆大營建、勤業眾信、瑞儀光電、義大世界、萬潤科技、靖海投資、漢來美食、精華光學、燁輝企業、聯上實業、寶捷實業、寶雅等。