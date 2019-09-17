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「大港開唱」停辦 綠民代簽認同書救高雄藝文發展

2019-09-17 11:58中央社 高雄17日電

南台灣頗具代表性的搖滾音樂祭「大港開唱」，每年吸引大批樂迷朝聖。 圖／聯合報系資...
南台灣頗具代表性的搖滾音樂祭「大港開唱」，每年吸引大批樂迷朝聖。 圖／聯合報系資料照片
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大港開唱」停辦餘波盪漾，台灣基進今天與民進黨高市議員高閔琳、鄭孟洳、時代力量議員黃捷簽訂「光復高雄、文藝復興」認同書，避免高雄藝文往「一言堂」方向發展。

高雄市文化局回應，市府團隊為推廣流行音樂產業盡心，持續補助經費並投入行政資源，絕無「查水表」，且政風單位也不可能向民間公司查帳。

台灣基進組織部主任李雨蓁、高雄黨部主委李欣翰上午與高閔琳等議員在高雄市議會舉行記者會並簽署「光復高雄、文藝復興」認同書。

李雨蓁表示，不僅「大港開唱」停辦，高市長韓國瑜還將手伸入高雄港區開發，賠上港區棧庫群以文化為主軸的招商計畫，未經地主同意即引進財團以實現其「愛情摩天輪」政見，令10多年來市府在港區扎根的硬體設備及文化創意環境崩解。

鄭孟洳說，「大港開唱」是高雄人的驕傲，也是高雄價值的呈現，高市府以補助金額太多「查水表」只是藉口，實際上是認為「大港開唱」政治色彩不對而打壓，簡直是先射箭再畫靶，打壓在地藝文發展。

黃捷表示，她向「大港開唱」主辦單位了解得知，一群對高雄有滿腔熱血的音樂人及策展人被政治追殺而心灰意冷才離開；用政治手段打壓立場不同的人沒辦法在高雄辦活動，讓高雄變成「一言堂」，甚至只有國民黨才能生存的地方，希望高市府不要再如此打壓在地藝文活動。

「大港開唱」在高雄已辦11屆，是高雄規模最大且以南台灣演出陣容為主的獨立音樂節。

大港開唱台灣基進黃捷

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