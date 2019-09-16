親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

公懲會委員長石木欽因不當招待請辭 總統府今免職

保育觀念從小扎根 澎湖縣編海洋教材再版

2019-09-16 18:55中央社 澎湖縣16日電

澎湖縣自編的「世界最美麗海灣-澎湖縣海洋保育教材」是全國第一本縣編並納入國小正式課程的海洋教材。縣府教育處表示，為使教材內容更正確完善，今年進行修正並已再版配送至各國小。

澎湖縣政府教育處長蘇啟昌表示，海洋教材由縣府自行彙編，以海洋保育的角度出發，連結澎湖五鄉一市的在地海洋特色，包含馬公菜園濕地及漁港生態、湖西青螺濕地及玄武岩保留區、白沙石滬及丁香魚季等各地海洋生態與其他海洋相關介紹，讓孩子了解自己的家鄉與海洋保育的重要性，以強化學子對海洋資源的認知、運用及守護為目標，促進海洋資源永續利用。

縣府教育處指出，縣長賴峰偉對海洋教育相當重視，自上任以來，祭出海洋活化12箭，從內海污染、漁業秩序到海洋復育，一一管理改善，唯有大海生生不息，澎湖未來才有生機，其中推動海洋活化，包括有管制內海污染源、維護漁業秩序、復育海洋資源等3大面向，以及建構市區污水處理工程、打造生態友善養殖環境、整頓海上平台污染源等海洋活化3部曲。

澎湖自105學年度開始，各國小落實海洋保育教材課程，每週有一堂海洋教育課程，讓海洋保育觀念，自小扎根做起，為使教材內容更正確完善，縣府編輯小組今年上半年進行授課教師教材意見調查，並著手進行修正，新版教材已印製完成，在開學前配送至各國小。

蘇啟昌表示，海洋教育作為12年國教發展的重大議題之一，除了讓孩子了解現行漁業捕撈法令規範以外，更期待透過這教材的實踐，內化孩子愛澎湖、愛家鄉、愛海洋，期許由澎湖帶頭扎根教育，帶領全台灣共同重視海洋保育。

澎湖濕地污水
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

2019屏東伴手禮暨好店出爐 潘孟安：一定大力行銷

2019-09-16 15:59

高雄岡山樂群村古蹟眷舍以住代護 9月21日起開放看屋

2019-09-16 15:35

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

配合台電加壓站施工 高雄小港區18日停水16小時

2019-09-16 11:38

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

3年復育 六龜中興里群蝶飛舞

2019-09-15 23:32

中秋剛過… 摩拳擦掌搶國慶車票

2019-09-15 23:20

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

高雄氣爆5年 張淑芬「把愛送出去」

2019-09-15 23:14

國旅補助 小琉球中秋爆人潮

2019-09-15 23:09

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

復育3年蝴蝶飛舞 六龜中興社區推「蝴蝶小旅行」

2019-09-15 21:26

高市鳥松日間照顧中心揭牌 「新時代」加入長照行列

2019-09-15 21:25

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

270多萬人次騎過屏東P-bike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54

張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55

縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07

動作快！台南第二期設備汰換補助即日起受理申請

2019-09-16 15:28

回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41

太平雲梯四季之美 返鄉青年攝影師分享美拍心得

2019-09-15 15:48

玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25

森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29

取消強制待轉 汐止這2路口機車可與汽車內側左轉

2019-09-16 13:27

今晚起八德桃園大園停水11小時 影響1萬2200戶

2019-09-16 11:07

中秋花蓮住宿率平均僅四成 業者：盼國慶連假旅客進來

2019-09-16 09:18

中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06

新北添3社宅 預計招租1381戶

2019-09-15 22:57

李佳芬祖墳違葬未陳述意見 雲林縣府：明首罰3萬

2019-09-16 15:04

影／柯文哲新竹快閃簽書會 柯爸柯媽帶水餃探班

2019-09-15 19:59

行政院前瞻計畫補助1.8億元 台東城鎮之心南迴驛今動土

2019-09-16 11:31

「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12

台8線131K有間歇落石 公路總局今晚緊急封路

2019-09-15 20:26

影／南投拔河小將「泰」猛　撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53

中秋過後沒吃完月餅怎麼辦？ 放心拿來炒飯依舊美味

2019-09-16 09:18

年初被批像墓仔埔 林右昌：正光公園已煥然一新

2019-09-16 14:40

台中太平獼猴吃農作 農業局：有危害獵捕或宰殺不違法

2019-09-16 12:47

國4豐原高架橋拆除 國豐路10天單向封閉

2019-09-16 10:56

高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58

安坑輕軌進度62%拚2021完工 侯友宜登橋塔視察

2019-09-16 14:20

影／體驗餵小牛陳佩琪完勝 柯文哲自爆：從來沒有餵過奶

2019-09-15 20:25

廟會衝突多 警方推簽公約自律

2019-09-15 22:52

大師朱銘作品苗縣府迎人 希望會心一笑充滿正能量

2019-09-16 14:38

5歲通過泡茶師認證 家人強調：儀態、靜心最重要

2019-09-16 13:15

退役中校過101歲生日 原來長壽秘訣有這些

2019-09-16 17:48

P-bike20多輛遭棄 有人未刷卡硬扯

2019-09-15 23:37

無人機發威！ 新北揪23違規整地、16違建

2019-09-15 23:02

檳榔轉種無花果 6旬翁架網站銷售

2019-09-15 23:18

十三層遺址 垃圾、治安問題浮現

2019-09-15 22:52

影／員林果菜市場成立60周年 周末逛滿額抽大獎

2019-09-16 15:19

中市購屋爭議 終止契約最多

2019-09-15 23:55

影／容易車禍5習慣 高市警分局邀孩童告訴你

2019-09-15 20:17

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

2019屏東伴手禮暨好店出爐 潘孟安：一定大力行銷

2019-09-16 15:59

赤科山賞金針花 遊客覓食難

2019-09-15 23:36

公園違停難開罰 竹縣擬授權鄉鎮

2019-09-15 23:35

議員建議中大型犬搭捷運 北捷：暫不考慮

2019-09-15 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top