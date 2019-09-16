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2019屏東伴手禮暨好店出爐 潘孟安：一定大力行銷

2019-09-16 15:59聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有130件參賽，不過件數創歷年新高，網路總投票數高達14萬票以上，熱烈更甚往年，屏東縣長潘孟安表示一定會全力行銷，希望為屏東伴手禮及好店打開全國知名度。

縣長潘孟安表示，今年徵選店家中，食品組有67家、非食品組25間及好店組38間，共計130間；在專業委員評比後，另舉辦為期2周的網路人氣票選，活動期間總投票數達14萬票以上，累積瀏覽量更高達80萬，「不管店家有沒有獲選，縣府都會大力、用力協助宣傳，一同共推屏東獨特伴手禮與特色好店觀光」！

主辦單位表示，今年的徵選活動中，除了屏東好禮的常客之外，也多了不少新面孔，並有店家一戰成名。例如食品組中，有以紅豆開發的紅豆茶、小米樹豆味噌蘸、鮪魚鬆蛋捲、洋蔥醬油、屏東可可孕育的巧克力、蓮霧果乾、烤鰻魚等，從農產品到餐桌，在保留原味同時更能看到屏東店家的巧思。

非食品組則可以看到職人的創意，像是頗富盛名的原住民琉璃珠、創意童玩，融入在地的手工皂、瓊麻繩編織手提袋、以農特產開發出的紅藜面膜，這些都是屏東多元文化的展現。

此外，近年屏東多了許多優質好店，有些是返鄉青年、有些是在地老店，今年入選的店家中，包含冰淇淋專賣店、咖啡館、早午餐、特色餐廳等都入榜。

縣府表示，為大力行銷屏東伴手禮及好店，接著縣府還會在各大型活動，集結舉辦市集活動，讓民眾能直接品嘗、購買優秀伴手禮。詳情請上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有1...
2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有130件參賽，不過件數創歷年新高，網路總投票數高達14萬票以上，熱烈更甚往年。記者翁禎霞／攝影
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2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有1...
2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有130件參賽，不過件數創歷年新高，網路總投票數高達14萬票以上，熱烈更甚往年。記者翁禎霞／攝影
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2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有130件參賽，不過件數創歷年新高，網路總投票數高達14萬票以上，熱烈更甚往年。記者翁禎霞／攝影
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傳承三代的新延香公司，今年以小米樹豆開發出新的味噌蘸，果然脫穎而出。記者翁禎霞／...
傳承三代的新延香公司，今年以小米樹豆開發出新的味噌蘸，果然脫穎而出。記者翁禎霞／攝影
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2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有1...
2019屏東伴手禮暨好店徵選結果出爐，今天由屏東縣長潘孟安親自頒獎，今年總計有130件參賽，不過件數創歷年新高，網路總投票數高達14萬票以上，熱烈更甚往年。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府伴手禮潘孟安
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