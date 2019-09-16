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高雄岡山樂群村古蹟眷舍以住代護 9月21日起開放看屋

2019-09-16 15:35聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

繼鳳山黃埔新村及左營建業新村後，高雄市文化局與國防部合作，首度在岡山推出「樂群駐村計畫-眷村築夢」，第一波釋出5棟古蹟眷舍，9月21日至10月31日開放民眾看屋。文化局表示，今年起以住代護計畫不再補助修復經費，岡山樂群村眷舍屬「古蹟」等級，屋況保存上更原汁原味，修復難度也更高，空軍眷舍保存活化從此不缺席。

高雄市文化局長林思伶表示，高雄擁有左營海軍、鳳山陸軍、岡山空軍等三軍眷村文化，可說是高雄作為軍事城市、移民城市非常特別的文化DNA。高雄市透過文化資產保存法，將左營海軍眷村、黃埔新村、岡山醒村登錄為文化景觀，保留眷村面積為全國面積最大。

近幾年文化局在鳳山黃埔新村、左營建業新村推出的眷村創生計畫引發許多回響，每次徵件期間的看屋人次都超過3千人。文化局說，目前岡山樂群村有16棟古蹟、10棟歷史建築，經常有在地民眾詢問是否釋出，希望能以自身修復技能回饋鄉里，此次釋出可說是試水溫，成為高雄以住代護的特色之一。

文化局表示，由於古蹟正式修復經費及技術門檻高，進駐民眾可採取可逆式工法，在欲修復的牆面外加隔板以維護古蹟，裝修前文化局更將延聘專家學者以一對一方式輔導，確認符合古蹟保護原則；此外，文化局也會在進駐期間訪視輔導，讓進駐者實際參與古蹟日常管理維護過程中，也賦予建物新生命，避免古蹟日益頹圯毀壞。

此外，「樂群駐村計畫-眷村築夢」計畫釋出的眷舍均坐落在樂群路第一、二排房屋，未來須以住家或個人工作室等「非營利型」用途為主，進駐期5年免租金，嚮往日式宿舍或獨門獨院平房，熱愛眷村環境的民眾，可把握今年11月30日最後投件機會，一圓眷村夢。看屋時段請上以住代護官網查詢。

高雄市「樂群村」坐落於岡山區柳橋西路南側，過去是空軍訓練司令部司令、兩位副司令、機校校長、空軍資深要員、空戰英雄的住所。2006年因老舊眷村改建條例走入歷史，文化局在2010年公告樂群村全村畫為保存區，指定16棟為古蹟、登錄10棟為歷史建築，範圍約5.7公頃，是岡山地區位階最高的日治時期官舍區，也是全台遺留最完整的空軍眷村。

高雄市文化局與國防部合作，首度在岡山推出「樂群駐村計畫-眷村築夢」，第一波釋出5...
高雄市文化局與國防部合作，首度在岡山推出「樂群駐村計畫-眷村築夢」，第一波釋出5棟古蹟眷舍，9月21日至10月31日開放民眾看屋。圖／高雄市文化局提供
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高雄市「樂群村」坐落於岡山區柳橋西路南側，有16棟古蹟、10棟歷史建築，是全台保...
高雄市「樂群村」坐落於岡山區柳橋西路南側，有16棟古蹟、10棟歷史建築，是全台保留最完整的空軍眷村。圖／高雄市文化局提供
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眷村文化局古蹟
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