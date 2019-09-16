防疫戰鬥營到屏東 再偏鄉都會派車去接

2019-09-16 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國立高雄科工館很夯的防疫戰鬥營來屏東了，這個累計超過150萬人次的互動式展場，從今天起至11月30日在屏東縣科教中心展出，師生及一般民眾都可以透過AR和VR的科技化互動方式，更了解登革熱及流感的預防，有助全面防疫。

屏東縣政府教育處長江國樑今天上午特別到現場體驗，第一關先拿著身分識別卡到機器前面拍照打卡，然後就跟著小朋友一起用英文進行防疫戰鬥，他表示，這類高科技互動式的學習方式，很對現在孩子的胃口，比起照本宣科的宣講更有效果，有助宣導防效。

高雄科工館館長陳訓祥表示，很樂見南部能夠多出一個科教亮點，要看豐富多元的展請到高雄科工館來，要就近進行深度防疫科學學習，就來設立在屏東市建國國小校園內的屏東縣科教中心，這裡有科工館最夯的互動式展場，也期待屏東縣教育處能夠與科工館持續合作，聯手打造科學教育的新亮點。