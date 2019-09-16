防疫戰鬥營到屏東 再偏鄉都會派車去接
國立高雄科工館很夯的防疫戰鬥營來屏東了，這個累計超過150萬人次的互動式展場，從今天起至11月30日在屏東縣科教中心展出，師生及一般民眾都可以透過AR和VR的科技化互動方式，更了解登革熱及流感的預防，有助全面防疫。
屏東縣政府教育處長江國樑今天上午特別到現場體驗，第一關先拿著身分識別卡到機器前面拍照打卡，然後就跟著小朋友一起用英文進行防疫戰鬥，他表示，這類高科技互動式的學習方式，很對現在孩子的胃口，比起照本宣科的宣講更有效果，有助宣導防效。
高雄科工館館長陳訓祥表示，很樂見南部能夠多出一個科教亮點，要看豐富多元的展請到高雄科工館來，要就近進行深度防疫科學學習，就來設立在屏東市建國國小校園內的屏東縣科教中心，這裡有科工館最夯的互動式展場，也期待屏東縣教育處能夠與科工館持續合作，聯手打造科學教育的新亮點。
教育處表示，這次移展從今天開始到11月底，每周一、五由屏東縣國中小學校來預約登記，有意願的學校請與屏東縣科教中心聯繫，由專車到學校接送師生，車資完全免費，而一般民眾也可以帶孩子利用每周三下午時段到科教中心來闖關，洽詢電話：08-7559373，科教中心，或上臉書搜尋屏東縣科教中心粉專。
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