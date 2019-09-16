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高雄輕軌二階車輛 17至19日進行夜間測試

2019-09-16 12:58聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市捷運局表示，高雄環狀輕軌第二階段的車輛將自9月17至19日3天利用夜間非營運時段在第一階段的籬仔內站到哈瑪星站進行整合測試，盼民眾體諒夜間測試造成不便，行經該路口請依號誌與義交指揮通行。

高雄市捷運局表示，依照統包工程契約規定，統包商中鋼公司應進行輕軌第一階段營運路段各項工程必要調整與補足，使第一、二階段購置的所有列車均能在全段輕軌路線上正常營運，且相關作業不得中斷第一階段營運。

高雄市捷運局說，因此，中鋼公司自工程開始即籌劃兩階段機電系統相關施工、測試及驗證配合方案，目前環狀輕軌第一階段路段配合二階列車行車所需的施工作業已完成，須進行整合測試，以驗證系統功能。

捷運局表示，為避免影響現行輕軌營運，將安排在夜間非營運時段，9月17日起至9月19日連續3天，每天晚間10點至翌日凌晨5點，以第二階段統包工程購置的列車，在籬仔內站到哈瑪星站路段執行整合測試。

屆時為避免影響市民生活安寧，將關閉部分路口聲光號誌，並安排義交人員協助指揮交通。捷運局籲民眾行經輕軌路口時請注意輕軌列車，並依照交通號誌與義交人員指揮通行，另盼輕軌沿線市民也能體諒短期夜間測試所造成的不便與影響。

高雄環狀輕軌第二階段的車輛，將自17至19日3天利用夜間非營運時段在第一階段的籬...
高雄環狀輕軌第二階段的車輛，將自17至19日3天利用夜間非營運時段在第一階段的籬仔內站到哈瑪星站進行整合測試。圖／高雄市捷運局提供
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