玄！老伯全身痠痛 清老宅發現門口多了7個骨灰罈

2019-09-16 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市燕巢區崔姓住戶中秋節整理閒置空屋，清理垃圾時赫然發現住家門口被人放置7個骨灰罈，丟棄已有一段時日，懷疑是無良殯葬業者為省錢隨意丟棄，今早通報相關單位協助處理。鄰近住戶說，不知道還好，得知後心裡毛毛的，骨灰罈就在大馬路旁，丟棄者真缺德。

燕巢區崔姓一家人住在深水公墓附近，緊臨旗楠公路的古厝閒置十幾年無人居住，少數缺乏公德心的民眾亂丟紙屑與廢棄沙發在屋前。70歲崔姓住戶說，雙親去世後，老房子沒人住，平日不會特別注意。

說來巧合，今年年初，崔姓老伯覺得「身邊好像有人跟著他」，平日身體很健康，中秋節之前突然全身痠痛，心想趁著中秋節空檔整理荒廢古厝。崔老伯說，不整理還好，當天掀開廢紙箱竟發現7個無名骨灰罈一字排開放在沙發上，急忙通知里長到宅協助處理。

深水里長林明雄說，此事前所未聞，抵達崔宅發現，7個骨灰罈樣式一致，全都沒有名字。透過熟識的殯葬業者開啟確認，骨灰罈內確實有放骨骸，懷疑是「土公仔」整地時發現無主骨骸，為省十幾萬處理費隨意丟棄，業者行徑很缺德。

鄰近住戶說，去年住家旁曾被人丟棄一對殯葬使用的花瓶，懷疑跟這批丟棄的骨灰罈有關，當時沒想太多，雖然不會感到害怕，還是希望骨灰罈快點移走。