表揚交通安全貢獻者 高雄市長韓國瑜出席頒獎

2019-09-16 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市108年優良職業汽車駕駛人、績優交通警察、交通義勇警察和高雄捷運定期檢查優等機構表揚大會，今天上午在漢神巨蛋舉行，今年獲選的34名優良職業汽車駕駛人、8名績優交通警察、35名績優交通義勇警察及評鑑優等的高雄捷運公司。

市長韓國瑜致詞時肯定優良駕駛人、交通警察及公共運輸的營運機構，在每個崗位的努力與付出，才能維護高雄市建立良好的交通安全與運輸文化。

韓國瑜表示，在市府團隊的努力下，高雄未來將以公共運輸為導向，積極推動綠能交通，在公共運輸的應用可望為城市的發展注入創新的思維，未來推廣步行、騎自行車、搭乘大眾運輸工具，建構交通無縫接軌、共享低碳運輸的城市環境，道路交通安全更需要大家的用心與遵守，才能有效的減少交通事故意外的發生。

交通局局長鄭永祥表示，每年度都依法對大眾捷運系統營運機構（高雄捷運公司）定期檢查，每年度定期檢查都獲高分成績，獲頒大眾捷運系統優等機構獎項。

高雄市今年頒獎表揚的名單如下：

優良職業汽車駕駛人：張明漢、李宣儀、謝在情、姚嘉文、陳瑞榮、王宏逸、朱昌忠、潘煌仁、何湘鄉、曾國維、楊清文、王維邦、蘇新淵、陳仙錚、方福全、劉京員、李政樺、林政宏、李孟岳、鍾國輝、蔡明宗、陶建民、王孝玶、林迺炎、張志成、林榮慶、陳建彰、陳昱宏、童英忠、葉善源、吳政昌、王智民、潘室材、黃塘源 。

績優交通警察：三民二分隊陳冠翰、湖內分隊陳漢威、鳳山分隊陳永昌、機動分隊陳奕安、前鎮分隊郭柏翔、林園分隊張慶國、苓雅分隊劉妤慧、旗山分隊劉紹俊。

績優交通義勇警察：苓雅中隊陳信瑜、前鎮中隊蔡春桂、小港中隊郭敏榮、新興中隊吳慈書、鹽埕中隊蔡國禎、鹽埕中隊黃逢彬、前鎮中隊趙順蓮、小港中隊彭水寶、新興中隊張麗玟、小港中隊葉錦春、苓雅中隊李惠世、鼓山中隊張世雄、新興中隊林清醮、苓雅中隊李榮練、鳳山中隊楊信輝、左楠中隊胡景星、岡山中隊郭美淑、三民二中隊陳瑞霖。