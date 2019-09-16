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「萬壽果」營養超豐富 今年量多質佳農改場呼籲多吃

2019-09-16 09:12聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台灣木瓜進入盛產期，主產區台南今年產量多，台南區農業改良場助理研究員黃士晃表示，木瓜有個響亮的名稱叫「萬壽果」，因為營養成分超豐富，這時候的木瓜品質好又風味佳，想要品嘗營養又甜美的木瓜，可千萬別錯過。台南農改場也提供木瓜挑選訣竅，木瓜營養、種植等相關問題可電農改場06-5912901轉508查詢。

農委會統計台灣種植木瓜面積約2680公頃，分布中南部地區，台南市及屏東縣種植最多，主要栽培品種是「臺農2號」，以網室栽培為主，其果肉為橙紅色，糖度可達12度以上，汁多味美，深受國人喜愛。台灣一年四季都能生產木瓜，尤其夏秋之際，陽光充足，氣候溫暖，葉片光合作用效率高，不但提高了果實糖度，口感及風味也是達到最佳的狀態，此時享用木瓜是最聰明的選擇。

台南農改場表示，木瓜維生素A、B、B1、B2、C、葉酸、β胡蘿蔔素含量高，還有多種礦物質如鐵、鈣及鉀等營養成分，世界衛生組織評為最健康的水果，也是老少咸宜的水果。

木瓜含有豐富的蛋白分解酵素木瓜酵素，尤其以未熟果含量最多，能幫助腸胃消化，青木瓜醃肉後也會讓肉質變得軟嫩。除了鮮食木瓜外，木瓜燉雪耳及木瓜牛奶更是營養又美味的首選甜品，青木瓜燉排骨或豬腳也是耳熟能詳的傳統家庭料理，涼拌青木瓜絲則是夏日最佳的開胃小菜。

黃士晃說，木瓜通常都在果溝處開始轉色時採收，並在運輸過程中催熟，建議消費者選購時可挑選外皮綠中帶黃，轉色處黃中透紅，果皮光滑細緻，沒有擦壓傷或病蟲害，外形端正飽滿的木瓜為佳；購買後的未熟果不能冷藏，要放置在室溫下，等按壓果梗端附近已軟化，或果實完全轉色後即可食用，且木瓜軟熟後要儘快吃完或暫放冰箱冷藏，才不易腐壞。

「萬壽果」營養超豐富，今年量多質佳，台南農改場呼籲民眾多吃。圖/台南農改場提供
「萬壽果」營養超豐富，今年量多質佳，台南農改場呼籲民眾多吃。圖/台南農改場提供
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台南農改場提供挑選方法。圖/台南農改場提供
台南農改場提供挑選方法。圖/台南農改場提供
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