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國旅補助 小琉球中秋爆人潮

2019-09-15 23:09聯合報 記者蔡容喬翁禎霞羅紹平／連線報導

屏東離島小琉球連續兩天出現旅遊盛況，民宿一房難求，東琉線碼頭候船乘客絡繹不絕，客...
屏東離島小琉球連續兩天出現旅遊盛況，民宿一房難求，東琉線碼頭候船乘客絡繹不絕，客船業者採「無時刻表」方式載送。 記者潘欣中／翻攝
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中秋連假高雄市部分飯店住房率比去年成長近1成，但也有業者反映住宿下滑4分之1，呈現幾家歡樂幾家愁的現象。高雄、雙東各知名景點人氣不錯，尤其屏東小琉球，受國旅秋冬補助的助益，遊客爆大量，平均每天都有1萬人次搭船，島上人潮滿滿。
中秋節連假期間，台東富山漁業資源保育區湧入人潮，遊客入園餵食野生海魚。 記者羅紹...
中秋節連假期間，台東富山漁業資源保育區湧入人潮，遊客入園餵食野生海魚。 記者羅紹平／攝影
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中秋連假南部天氣好，高雄國賓飯店表示，中秋連假平均住房率有72%，較去年的64%成長近1成，應是國旅補助提高民眾出遊意願。但南台灣觀光產業聯盟總召林富男說，高雄有的飯店住房率比去年中秋少了4分之1，他認為與陸客限縮自由行有關。

駁二藝術特區今年中秋連假每天約有1萬6千人到1萬9千人次的遊客量，與去年相差不大...
駁二藝術特區今年中秋連假每天約有1萬6千人到1萬9千人次的遊客量，與去年相差不大，但並未出現與暑假或春節連假摩肩擦踵的盛況。 記者蔡容喬／攝影
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屏東小琉球遊客爆大量，每天平均有上萬人次搭船，島上人潮滿滿，比平常假日的數千人多近一倍，民宿業者忙得不亦樂乎，業者說，當地陸客原本就少，一向是國內遊客居多，小琉球人氣旺讓業者樂開懷。

少了自由行陸客 衝擊高雄雙東住房率

倒是墾丁住宿表現平平，當地業者說，僅中秋當天住宿達8成，隔天即降為7成。業者表示，過去不少自由行陸客會選擇到墾丁，9月起雖有國旅秋冬補助，但對墾丁而言，仍補不回自由行陸客的缺口，只能期待國慶假日再衝人氣。

頗受好評的白色旋轉木馬在今年中秋節正式回歸棧二庫，連假這幾天有不少遊客聞風而至，...
頗受好評的白色旋轉木馬在今年中秋節正式回歸棧二庫，連假這幾天有不少遊客聞風而至，但並未出現大排長龍的盛況。 記者蔡容喬／攝影
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台東縣金崙溫泉、池上伯朗大道、台東鐵花新聚落中秋連假人氣尚可，多家飯店連假前2天的住房率有6至8成，業者表示，台東過去有不少陸客，陸客限縮來台自由行明顯衝擊到東部旅遊。

陸客中秋小琉球伯朗大道國旅補助

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