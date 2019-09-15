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中秋連假高雄未見壅塞人潮 業者：陸客沒來消費力下降

2019-09-15 22:06聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

今年中秋連假高雄觀光住宿並未出現預期盛況，雖有國旅秋冬補助助益，部分飯店住房率比去年成長近1成，但也有業者表示，反而下滑4分之1。各大知名戶外景點如駁二特區、棧二庫、佛光山、義大等雖湧現人潮，但與周休二日相較，落差並不大，業者表示，9月起陸客來台數大幅萎縮，加上民眾消費力大不如前，諸多因素影響下，觀光旅遊業並未顯現連假創造的人氣效益。

高雄駁二藝術特區表示，今年中秋連續假期天氣不錯，首日駁二觀光人次約1萬4千人，第二天回升到2萬人，與去年中秋前兩天的1萬6千人及1萬9千人相較，相差不大。駁二特區主任簡嘉論說，連假期間正逢恐龍展等商業展期進入最後3天，有一定排隊人潮，加上駁二觀光客群以散客為主，受陸客限縮來台影響不大，不過今年的確較少看到遊覽車及團客出現。

高市觀光局統計，今年中秋連假，旗津是高雄風景區遊客排名第一，渡輪平均每日有2萬6千人次搭乘，較一般假日平均2萬1千人次，成長約23.8%；愛河愛之船平均每日達760人次，成長約8.3%；另金獅湖蝴蝶園改為免費後，每天都有1千人次入園，較過去增加3倍。

此外，衛武營園區、佛光山、義大等知名文化及遊樂景點，今年觀光人潮都是首日較少、隔天遊客人數回溫，民眾第一天去烤肉，第二天闔家出遊，與往年及周休二日相較，都相當持平，並沒有出現塞車或摩肩擦踵等盛況。棧二庫今年初消失的白色旋轉木馬，在中秋節重現碼頭，業者表示這兩天搭乘遊客「蠻多的」，不過實地觀察，每次搭乘數約3、4人，並未客滿。

高雄國賓飯店表示，今年中秋連假平均住房率72%，較去年的64%成長近1成，應是國旅補助提高民眾出遊意願。不過南台灣觀光產業聯盟總召林富男卻說，今年中秋連假，高雄有飯店住房率比去年還少了4分之1，他認為除了陸客縮減外，加上景氣等大環境因素，影響民眾消費力。

駁二藝術特區今年中秋連假每天約有1萬4千人到2萬人次遊客量，與去年相差不大，但並...
駁二藝術特區今年中秋連假每天約有1萬4千人到2萬人次遊客量，與去年相差不大，但並未出現與暑假或春節連假摩肩擦踵的盛況。記者蔡容喬／攝影
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頗受好評的白色旋轉木馬在今年中秋節正式回歸棧二庫，連假這幾天有不少遊客聞風而至，...
頗受好評的白色旋轉木馬在今年中秋節正式回歸棧二庫，連假這幾天有不少遊客聞風而至，但並未出現大排長龍的盛況。記者蔡容喬／攝影
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駁二藝術特區今年中秋連假每天約有1萬4千人到2萬人次遊客量，與去年相差不大，但並...
駁二藝術特區今年中秋連假每天約有1萬4千人到2萬人次遊客量，與去年相差不大，但並未出現與暑假或春節連假摩肩擦踵的盛況。記者蔡容喬／攝影
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中秋節連假駁二
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