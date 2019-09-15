復育3年蝴蝶飛舞 六龜中興社區推「蝴蝶小旅行」

2019-09-15 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市六龜中興里是紫斑蝶棲地之一，全里共有四處蝴蝶棲息山谷，早年多達40萬隻蝴蝶飛舞穿梭，後來因棲地破壞導致數量銳減。在林務局支持下，中興里長王茗洋帶領居民栽種蜜源植物，生態復育成功帶來蝴蝶，蝴蝶小旅行成為社區最大觀光特色。

六龜蝴蝶生態豐富，早年紅水坑彩蝶谷曾是風景特色區，另鄰近茂林的三合溪一帶也有不少蝴蝶飛舞，過去曾有蝴蝶谷封號，後來因八八風災破壞棲地導致蝴蝶數量減少。

為讓蝴蝶重返棲地，林務局屏東林管處六龜工作站與六龜居民合作，中興社區發展協會認養三合橋畔國有林地栽種蜜源植物，居民另在扇平林道復育蜜源植物，在居民努力下，中興里許多地方出現蝴蝴蹤跡，賞蝶秘境不止一處。

林務局斥資千萬營造三合溪生態園區，共有淡紋青斑蝶、絹斑蝶、雙標紫斑蝶與小紫斑蝶等種類蝴蝶現跡。中興里長王茗洋說，扇平林道附近林區有日本時代遺留至今的樟樹林，道路旁原本長滿雜草，社區居民在長達2.5公里的林道旁栽種蜜源植物，歷經3年復育，現在每天清晨蝴蝶飛舞、數量不少。