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三高正常 網紅健身教練37歲竟中風

270多萬人次騎過屏東pbike 居然有人不刷卡就騎走

2019-09-15 18:54聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東P-bike自103年營運迄今，已有兩百多萬人次騎乘，最近卻傳出有人未刷卡就硬扯下P-bike騎走，有些還被丟棄在草叢中，經縣府調查，這些車輛都是在市區學校旁的草叢中被找到，很可能是學生或附近民眾所為，雖然目前真正失竊的只有3輛，但確實有多輛被破壞，縣府強調，此一行為已構成竊盜，呼籲民眾勿以身試法。

屏東P-bike目前在市區設有32個租賃站，車輛已達761輛，比設立之初增加了一倍左右，累計騎乘人次到上月底止已275萬3千多人次，平均每輛車的每日周轉率在3.66次左右，尤其下午5時至6時間，更是騎乘的高峰，許多民眾已養成習慣，靠P-bike移動通勤、通學。

不過縣府近來卻屢屢接獲民眾通報，指市區學校附近的草叢中發現有被丟棄的P-bike，由於都是在學校的周邊，且集中在市區部分路段，縣府研判很可能是學生或是附近民眾，因貪圖方便未依規定使用票卡租借、強行把車取走。

縣府分析，P-bike目前仍維持騎乘P-bike前30分鐘免費優惠，在市區騎乘很少會超過30分鐘，未依規定使用票卡租借的民眾，未必是為規避付費，多半是貪圖方便，找不到還車據點就任意丟棄，讓營運單位傷透腦肋。

縣府交通旅遊處進一步分析，目前P-bike真正失竊的僅3輛左右，但被任意丟棄的至少有20多輛，有些車子被硬扯下後、龍頭及車架都被毀損，縣府說，此一行為已構成竊盜，呼籲民眾勿以身試法。

縣府自今年3月起已為每位P-bike使用者投保公共自行車傷害險，縣府也強調，民眾必須依規定使用一卡通及信用卡租借，才可享傷害險保障。民眾如果發現P-bike疑似被丟棄或隨意置放巷弄內或路邊空地，也請協助記下車身編號並撥打24小時免付費客服電話（0800-255900）通報。

屏東P-bike推出迄今已有兩百多萬人次騎乘，最近卻傳出有人未使用票卡租借，硬扯...
屏東P-bike推出迄今已有兩百多萬人次騎乘，最近卻傳出有人未使用票卡租借，硬扯下車子騎走。記者翁禎霞／攝影
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屏東P-bike推出迄今已有兩百多萬人次騎乘，最近卻傳出有人未使用票卡租借，硬扯...
屏東P-bike推出迄今已有兩百多萬人次騎乘，最近卻傳出有人未使用票卡租借，硬扯下車子騎走。記者翁禎霞／攝影
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屏東竊盜一卡通
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