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張忠謀妻張淑芬高雄開講 「選總統的人應該來聽」

2019-09-15 16:55聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄氣爆滿5周年，當年參與救災的台積電慈善基金會董事長張淑芬南下高雄演講，分享10年來愛心服務的經驗，並暢談成立「把愛送出去」平台整合社會公益活動，呼籲更多企業響應與支持。張淑芬演講時意有所指說，希望「那些選總統、拚經濟的人可以來聽演講」，一起關懷弱勢。

國際蘭馨交流協會世界總會成立於1921年，以「女人幫助女人，改善婦女與女孩生活」為創會宗旨。國際蘭馨交流協會中華民國總會今明兩天在高雄市舉辦幹部研習營，全台各地400人齊聚漢神飯店，晚間舉辦慶祝就任晚會，慶祝前立委潘維剛成為台灣首位當選國際蘭馨交流協會美洲聯盟（SIA）主席。

今天下午，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬應邀演講，彰化縣前縣長卓伯源擔任引言人，演講主題為「把愛送出去」。張淑芬分享過去參與各項公益活動的經驗，並強調，無論是5年前參與高雄八一氣爆救災或花蓮地震，她一向堅持不直接捐錢，而是將專業團隊帶入災區協助解決問題。

張淑芬說，偏鄉教育是今年主要的工作目標，這麼多年走遍全台偏遠地區，偏鄉小孩的教育落差值得關注，甚至與博幼基金會、快樂學習協會與永齡基金會合作，也歡迎有實務經驗的人參與團隊。

張淑芬表示，為整合各界資源，她成立「把愛送出去」公益平台，內容涵蓋孝道推廣、惜食專案、賑災送暖、一萬一戶、偏鄉資療、偏鄉教育，呼籲更多企業響應與支持。 張淑芬說，希望自己的演講可以影響更多人，那些選總統的人可以在這邊聽演講，不要一直講經濟、經濟而已。

會後提問時，張淑芬分享一個西藏精神領袖達賴喇嘛有關的小故事。她說，以前達賴喇嘛送她一尊釋迦牟尼佛像，後來朋友喜歡所以轉送出去，起初天天打電話詢問友人有無好好照顧，後來才真正放下，從佛像身上學到捨得與轉念。她說，很多東西不一定要抓在手上擁有才是得到，後來得知朋友將佛像送入佛陀紀念館地宮，這段故事也寫進去，流傳給後人知道。

演講會中播放的高雄氣爆影片。記者徐白櫻／攝影
演講會中播放的高雄氣爆影片。記者徐白櫻／攝影
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台積電慈善基金會董事長張淑芬應邀到高雄演講，主題是「把愛送出去」。記者徐白櫻／攝...
台積電慈善基金會董事長張淑芬應邀到高雄演講，主題是「把愛送出去」。記者徐白櫻／攝影
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國際蘭馨交流協會中華民國總會現任總監張素靜（左）頒發感謝狀給台積電慈善基金會董事...
國際蘭馨交流協會中華民國總會現任總監張素靜（左）頒發感謝狀給台積電慈善基金會董事長張淑芬（中），右為擔任演講會引言人的彰化縣前縣長卓伯源。記者徐白櫻／攝影
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偏鄉教育氣爆
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