縣市長施政滿意度調查高雄墊底 振興里里長：聽聽就好

2019-09-15 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜在22縣市中滿意度墊底，但高雄市前鎮區振興里里長鍾明憲在臉書替韓國瑜抱屈說，如果去年那麼好，韓不會當選，他至今見過韓國瑜6次，比4年累積見前市長陳菊的次數還多，天下雜誌的調查，聽聽就好。

韓國瑜近日舉辦市政請益之旅，陸續到苓雅、旗山、林園、三民、前鎮等區舉行地方座談，傾聽基層的心聲及需求。

參與座談的鍾明憲日前在臉書替韓國瑜抱屈，他說，「去年天下雜誌調查，高雄市市民滿意度第2名，今年變22名，聽聽就好，如果去年那麼好，您不會當選市長，去年市長落跑，連議員要見處長都很難，只是我們不會鬧場。」

鍾明憲說，第一次認識市長是去年8月的市長給問活動，「另一位不給問，所以我開始全力支持韓市長，至今見過市長6次，比4年累積見陳菊市長次數還多」。

鍾明憲認為，高雄市要大破大立、廣納民意，不只市長，各局處要多廣告行銷讓市民知道市政作為。他的公司位於果菜市場滯洪池旁，為了一條平順馬路，拜託多位藍綠立委及議員，10年來都做不到，但韓做到了，只是媒體不知道。

鍾明憲還說，遠雄要捐贈2億多改造文林廣場成停車場，變成7千萬蓋停車場兼活動中心，創造3贏，陳菊也答應了，4年來卻被市政府卡關，最後工務局自已招標400萬元發包，流標6次，浪費市府經費；但韓當選後，他和議員曾麗燕助理再去找養工處處長，才同意由遠雄捐建，沒有韓的當選，這是不可能做到的。

他並指出，前鎮區10多年沒人開里民大會，也傳聞里長開大會一定砲聲隆隆，但為了聽取里民聲音他照樣開，而市政府2016年派一位民政局技正來，2019年韓市府是派衛生局長來傾聽民意，接地氣就在這理。