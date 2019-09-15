高雄市本周10場徵才1300職缺 大魯閣、家樂福都缺人

2019-09-15 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局本周舉辦10場徵才，共有56家廠商釋出1300個以上職缺，包括大魯閣、海底撈火鍋、家樂福都開出多項職缺，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢(網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

勞工局表示，17日（周二）上午10點到12點在勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），舉辦大魯閣賽道樂園國際公司專案徵才，提供24名遊樂設施服務人員及工讀生職缺，月薪2萬4千元、時薪150元起。

同天下午2點30分到4點在苓雅區公所1樓（高雄市苓雅區民權一路85號1樓，07-5509848），安心食品服務公司徵營運儲備幹部20人、服務人員40人，高雄空廚公司徵餐點運送司機2人、廚工助理3人、餐飲服務人員10人、會計人員1人，佳馨居家長照機構徵照服員5人，黑鮪魚大飯店徵廚師5人、櫃檯接待員2人、餐飲服務員4人，俊鼎機械廠徵操作工110人，海光企業公司徵操作工113人，國民魚丸料理公司徵服務人員10人，亞瑟環境清潔公司徵操配送員9人。

18日（周三）上午9點30分到11點在高雄加工出口區第一訓練教室（高雄市前鎮區高雄園區中一路2號，07-8418227），奇鋐科技徵產線組長1人、倉儲事務員4人，杰鑫國際物流徵OP業務助理1人、倉儲理貨員4人、昶亨科技徵作業員10人、技術員10人，台灣岡崎工業公司徵操作工13人，旭宏科技徵作業員5人、沖壓資深儲備人員1人、工程師3人、品檢員6人、廢水專責處理人員2人、模具組立人員3人、繪圖人員1人、技術員6人。

同天下午2點到3點30分在崗山仔中區老人活動中心（高雄市前鎮區瑞孝街33號，07-8220790），雲雀國際公司徵內外場人員40人，南台灣汽車客運徵職業大客車駕駛長10人，統一精工公司徵儲備站長5人、時薪人員10人，良安行徵操作人員10人、清潔人員5人，日安環保工程徵清潔人員20人、儲備幹部1人，三商餐飲徵店務助理8人、門市服務人員10人，鼎基先進材料公司徵技術員10人、作業員10人，晶城環保服務公司徵儲備幹部1人、家事服務員2人、機動人員1人。

另18日（周三）下午2點30分到4點在燕巢區威靈寺（高雄市燕巢區中民路546號2樓，07-6162810），萬機鋼鉄工業舉辦專案徵才，提供52名儲備工程師、工地監工、工安人員、技術員等職缺，月薪2萬7千元起。

同天下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521），永信保全徵保全人員5人、信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人、檢查測試員5人，迅束企業公司徵清潔人員7人、清潔儲備幹部3人、芮可企管顧問公司徵品檢技術員5人、機台操作員5人，旺詮公司徵操作工32人，君牧塑膠科技公司徵操作工46人，川航企業公司徵超商理貨員13人。

19日（周四）下午2點到4點在高市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），捷利國際餐飲徵餐飲服務人員10人，豆府公司徵內外場人員10人、門市儲備主管3人。

20日（周五）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）由連鎖餐廳「海底撈火鍋」到站進行專案徵才，提供60名內外場餐飲服務員職缺，月薪31K起。同天下午2點到5點在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），辦理家樂福專案徵才，因應家樂福便利購-高雄九如1店即將開幕，提供20名賣場服務專員、收銀暨服務專員、生鮮食品技術專員等職缺，時薪158元、月薪2萬4千元起。