9月陸客自由行比去年少74% 金門縣府：政策將鬆綁

2019-09-15 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



大陸自8月1日起限縮來台自由行旅客，金門縣長楊鎮浯先前曾與澎湖縣政府、連江縣政府等三縣府會首長共赴北京，拜會國務院台灣事務辦公室。金門縣政府今天宣布，「陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁」，不過還需要等待相關政策內容大致確定後，再儘速在第一時間向鄉親報告。

金門縣政府觀光處指出，今年8月1日起47個大陸城市暫停居民赴台自由行後，9月起明顯帶來的衝擊；光是9月1日至10日小三通陸客累計入出境4273人次，較去年同期1萬6202人次，減少了74%，現在已看不到陸客穿梭在大街小巷的熱鬧榮景。

觀光處表示，楊鎮浯除在第一時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證本不同，政策上也應該區隔處理，同時邀集澎湖與連江兩縣府會正、副首長，在上月12日一起去北京拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，極力爭取金馬澎小三通相關旅遊政策的續行，希望能將政策調整的衝擊降到最低。

金門縣府強調，雖然兩岸整體氛圍變動，金門無可避免地受到影響，「但我們絕不會被動地接受政策變動、默不出聲，反而會愈挫愈勇、主動出擊、極力爭取，很高興經過一個多月來與各方溝通，縣府明顯感受到兩岸中央高層，對金門整體發展的理解與善意。」