秋高氣爽 來高雄中寮山「掘芋頭+學薑黃」

2019-09-15 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



入秋後是生薑、薑黃、芋頭產季，高雄市旗山區南勝社區應景推出「掘芋頭、學薑黃」農村體驗活動，讓不少都會民眾在漫遊中體驗鄉間的美好。

旗山南勝社區與中寮山上的農夫們合作，推出「掘芋頭+學薑黃」農村體驗之旅，社區導覽陳春月帶著造訪的遊客掘芋頭、學作薑黃麵條，品嘗芋頭風味餐，大夥兒並從中寮山頂俯瞰整個高屏地區，也看看蜿蜒於泥岩惡地中的南二高。

生薑、薑黃、芋頭是高雄中寮山的主要作物，其中薑黃根莖磨成的深黃色粉末，是咖哩的香料之一，薑黃素因具有保健效果，也成為日常的養生食材。

「薑黃約需種植2年，且等到出土的葉子全都乾掉，才能收成」、「2年以上的薑黃素含量比較多，更營養」，園主林建置向遠道遊客娓娓道來田間的專業，讓大家更認識薑黃這項經濟作物。

而芋頭具有高鐵、高鉀、高鎂、低鈉，營養豐富，可作甜品，也可入菜，是相當受歡迎的國民食物。不過社區導覽陳春月叮嚀大家，削芋頭時要特別小心，因為芋頭的球莖，含有不溶性草酸鹽，接觸皮膚時會發癢、麻刺，萬一碰上了，沖熱水，可有效的止癢。