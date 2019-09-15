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白鷺鷥群飛遮日壯觀奇景 恆春龍鑾潭秋季限定上演

2019-09-15 07:34聯合報 記者潘欣中╱即時報導

時序入秋，進入候鳥過境墾丁高峰期，除了伯勞鳥、赤腹鷹先後報到，有「水鳥天堂」之稱的恆春龍鑾潭，聚集大批白鷺鷥、雁鴨等水鳥，宛如在開野鳥嘉年華會。墾丁國家公園管理處9月28、29日及10月6日舉辦「龍鑾秋影白鷺飛」鷺鷥季賞鳥系列活動，有機會在開闊的潭畔，觀賞到白鷺鷥群飛、遮天蔽日的自然奇景。

墾管處解說教育課長馬協群說，屏東恆春龍鑾潭是白鷺鷥南遷的最後補給站，也是全台觀賞大群鷺鷥南遷的首選地，龍鑾潭南岸是觀賞鷺鷥群南遷的極佳景點，隨著秋天到來，水畔、草地與大群的白鷺鷥，構成「漠漠水田飛白鷺」的美麗秋日詩章。

他說，龍鑾潭水岸及周邊濕地，最近常可見到難以計數的鷺鷥棲息和群鳥飛起遮天蔽日的畫面，每到傍晚，白鷺鷥排成「人字形」隊伍，飛越天空彩霞或成群在湖邊休息，每群數量可多達數百隻，場面壯觀，給人療癒感。

墾管處9月28、29日及10月6日舉辦「龍鑾秋影白鷺飛」鷺鷥季賞鳥系列活動，邀民眾共享難得一見的白鷺鷥遮日景觀，活動中有專人解說鷺鷥和水鳥的遷徙路徑及習性，另有闖關遊戲、有獎徵答等，活動免報名、免收費，詳情請上墾管處官網或電（08）8861321轉510李小姐。

屏東恆春鎮龍鑾潭水岸及周邊濕地，最近常可見到難以計數的鷺鷥棲息和群鳥飛起遮天蔽日...
屏東恆春鎮龍鑾潭水岸及周邊濕地，最近常可見到難以計數的鷺鷥棲息和群鳥飛起遮天蔽日的畫面，每到傍晚成群飛越天空彩霞。圖／墾管處提供
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屏東恆春鎮龍鑾潭水岸及周邊濕地，最近常可見到難以計數的鷺鷥棲息和群鳥飛起遮天蔽日...
屏東恆春鎮龍鑾潭水岸及周邊濕地，最近常可見到難以計數的鷺鷥棲息和群鳥飛起遮天蔽日的畫面，每到傍晚成群飛越天空彩霞。圖／墾管處提供
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屏東恆春鎮龍鑾潭水岸及周邊濕地，最近常可見到難以計數的鷺鷥棲息和群鳥飛起遮天蔽日的畫面。圖／墾管處提供，
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墾丁
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