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柯文哲夫婦晚間高雄會柯粉 要參選立委者亮相

2019-09-14 22:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台北市長柯文哲和太太陳佩琪今天晚間到高雄市小港區社教館後方參加南台灣柯粉們的中秋烤肉聯誼。柯說中秋烤肉其實是找個理由讓大家聚在一起。要加入台灣民眾黨在高雄市立委第4選區參選的「林園在地人」黃兆呈到場與柯粉互動，是高雄市第一位表明要以民眾黨員身分參選立委的人士。

當柯文哲不參選總統的機率愈來愈大、柯挺鴻海集團創辦人郭台銘參選的機率愈來愈高時，網路上傳出挺柯的人不見得會轉而挺郭。不過，今天晚間被問到柯、郭支持誰的問題，受訪的柯粉都表示柯文哲相挺的人，他們也會支持，因為信任柯文哲，知道「阿伯」不會隨便挺他人參選總統。

參加中秋聯誼的柯粉透過相互間的line連繫，發起這場中秋聯誼，柯文哲夫婦約7時到，柯粉們一湧而上搶拍照，場面熱烈，還有小小柯粉一路跟著柯文哲，不斷跟柯夫婦講話，表達對「阿伯」的支持。柯致詞時一直強調「除了感謝，還是感謝」。

柯文哲到場之前，黃兆呈、要在高雄市立委第3選區參選的郭新政、親民黨高雄市議員吳益政早一步到場。郭新政說她是無黨籍，黃兆呈表示自已經由民眾黨中央委員林富男介紹入黨，已送出入黨申請，將在大寮、林園、仁武、鳥松這個選區挑戰現任立委林岱樺；吳益政表示沒有想過參選立委。

黃兆呈曾任前高雄縣林園鄉代會副主席、前高雄縣議員、前林園鄉長，他強調自己是道地的「林園人」，希望為林園爭取實質建設。

為民眾黨在高、屏、澎規畫立委參選人的林富男說，民眾黨一定會推適當的人選參選立委，但不一定8個選區都推。

柯文哲今天下午到岡山訪中小企業人士，今晚被問到走訪收穫時未多言，只說是與中小企業人士的座談而已。

對於總統大選，在場柯粉多人表示如果柯不參選且挺郭台銘，他們也會挺郭，因為相信柯是為台灣著想，而且郭是成功的企業家，相信郭可以把國家治理得很 好。

台北市長柯文哲夫婦（站著第一排右五、右六）今晚參加南台灣柯粉在高雄市舉辦的中秋聯...
台北市長柯文哲夫婦（站著第一排右五、右六）今晚參加南台灣柯粉在高雄市舉辦的中秋聯誼烤肉。記者楊濡嘉／攝影
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台北市長柯文哲夫婦今晚參加南台灣柯粉在高雄市舉辦的中秋聯誼烤肉。坐者左起：要參選...
台北市長柯文哲夫婦今晚參加南台灣柯粉在高雄市舉辦的中秋聯誼烤肉。坐者左起：要參選立委的黃兆呈、民眾黨中央委員林富男、柯文哲太太陳佩琪、柯文哲、要參選立委的郭新政。記者楊濡嘉／攝影
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柯文哲台灣民眾黨高雄市
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