屏日生活市集中秋拒烤肉 席地而坐聽音樂、賞明月

2019-09-14 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



顛覆遊客對屏東墾丁只有海洋和陽光印象的屏日生活市集，中秋連假連續兩晚在恆春西門廣場登場，主辦單位打破中秋烤肉的傳統，匯集在地手作文創、小農產品和輕食料理，讓遊客在古城前席地而坐聽音樂、賞明月；今年又將10位在地職人的生命經驗轉換為大型海報展示，與遊客分享他們為家鄉土地寫下的動人生命故事。

邁入第3年的屏日生活市集，延續不帶商業味、注入濃濃在地味和歡樂味的精神，匯集恆春半島各種手作文創、小農產品和輕食料理，讓遊客聞到、看到正港的恆春味，體驗恆春人的熱情；暖場的音樂表演，有恆春半島的民謠傳藝師彈奏月琴、在地年輕人組成的你太白去曬黑、Seaweed藻等樂團，還有來自日本的吉他手渥美幸裕，沒有激情搖滾樂，都是清新的小品創作樂。

主辦的里山生態旅遊公司說，活動前後還有免費的講座和手作課程，包括海洋危機桌遊、米食麻糬DIY等，10月12、13日將在滿州鄉港口吊橋接續舉辦；另在9月15日、11月3日在西門廣場分別播出「只要我長大」、「戀戀海洋」2部老少咸宜的電影，讓沒有電影院的恆春也能享有看電影的樂趣。詳情可上官網。

「恆春有多好，讓他們來告訴你！」里山公司說，市集不請明星助陣，反而找來10位在地素人職人當代言人，從他們身上看到對這塊土地的熱愛，更能展現恆春最美的一面；職人雖無明星吸睛，但沒有人比他們更認識這塊土地，包括自然觀察家蔡乙榮、水下攝影師蔡永春、月琴製琴師吳登榮等人，都在地耕耘超過20年。