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現代私塾作育英才 古風小學堂弦歌不輟

2019-09-14 18:44中央社 金門縣14日電

「莫忘忠孝節義，嘯傲書劍江山」，這是現代私塾金門「古風小學堂」的校歌。經過一個暑假，學生回到學堂，繼續接受老師倪振金春風化雨。學生很開心可以學到學校沒教的東西。

63歲的倪振金，是金門金城鎮古區人。自幼飽讀詩書，不管是在金門高中或陸軍官校，無論是在部隊抑或退伍轉任教職，勤讀不輟，博覽群籍。5年前返鄉後，在自家開設古風小學堂，以此回報鄉梓。

倪振金說，出身戎旅，歷經劫難，能平安健康到今天，要感謝天地父母；而且「讀聖賢書所學何事」，就是要「以天下蒼生為己任」，要藉著教育，化育還保有赤心的學子。

古風小學堂招收小四到高一學生，從民國105年開班以來，每屆招收7名學生，以「忠孝節義書劍江山」排輩分；每年農曆春節左右開學，現在是第四屆「義」字輩學生。

義字輩學生經過一個暑假後，最近回到學堂上課。在班長高喊「起立」後，同學向老師和師母敬禮，接著師生高唱校歌。正式上課前，倪振金要同學拍掌，彼此鼓勵，迎接新的學期。

古風小學堂每年講義都不同，第四屆下學期第一堂課談到老子道德經「生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德」；學生朗讀後由倪振金講解。倪振金告訴學生，朗讀可以加深印象並增進作文能力，是學習最好的方法。

隨後，倪振金講述希臘神話故事，介紹英吉利海峽、台灣海峽；並分享「飄」和「戰爭與和平」等世界經典名著；最後，倪振金帶著學生吟誦詩詞時，讓學生猜猜什麼是「最多的愁 」、誰又是最難找的人；原來答案就在李後主的「虞美人」和賈島的「尋隱者不遇」詩詞裡。

剛升上金城國中的辛亞妍是第2年參加古風小學堂，她說，這裡學到的東西學校不會教，有些現在可能在用不著，但長大以後會用得到的。金鼎國小6年級許益滄說，在這裡學到很多常識，要轉化成內在，才能學以致用。

倪振金說，4年來，已有33名學子結業；他常告訴學生讀書固然重要，但品德更為重要；並要學生牢記「忠孝節義」，並培養成「書劍江山」人才，也就是文武全才。「劍」代表武，包括能力、人際關係和運動等，「江山」則是要有大氣魄。

古風小學堂為免費教學，有人形容是「武訓興學現代版」，雖然出身不同於武訓，倪振金說，只要能為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，這樣的比喻也無妨，並謙稱比起古代志士仁人的偉業，自己所做實在不足為道。

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