親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿台灣日靠代打亮相 王柏融滾地球出局

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019

興達港區漁會興鱻海事文化祭 請出金鑾宮媽祖助陣

2019-09-14 17:28聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄海味漁鄉系列活動今天開跑，由興達港區漁會首辦的「興鱻海事文化祭」打頭陣，興達港漁夫市集一整天熱鬧滾滾，除能採買新鮮魚貨，也能參加漁事體驗，在地金鑾宮主奉的媽祖娘娘午後更登船遶港，護佑茄萣漁鄉航航滿載。

「興鱻海事文化祭」是今年度高雄海味漁鄉系列活動第一棒，也是興達港區漁會加入主辦行列的「處女作」。開幕活動，漁會不只祭出宋江陣熱場，更請出金鑾宮媽祖在興達港內海遶境，展現護衛漁鄉的心情。

興達港區漁會理事郭木村表示，「興鱻海事文化祭」結合海事體驗、文化巡禮等內容，現場有海洋藝術特展、漁事體驗闖關、文創手作體驗，也安排親子故事劇、親子帶動跳、冰鎮滷味、BG日式御飯糰等趣味體驗。興達港區漁會也端出新開發的「興鱻魚鬆蛋捲」供遊客免費吃，

興達港區漁會總幹事郭展豪說，媽祖海上遶境是今年海事文化祭重頭戲，共有3艘漁船隨同巡港，祈求茄萣區漁民漁蝦滿載，商家生意興隆，這個海上遶境祈福活動未來將年年舉辦，成為茄萣區文化傳統。

高雄市海洋局長趙紹廉指興達港區漁會轄管湖內、阿蓮、路竹等區，港區廣達1590公頃，占全市的40%，年產量達1萬4千噸，營收逾14億，舉足輕重。而興達港漁夫市集，魚貨新鮮，周休假日他就常來採買新鮮土魠魚。

高雄海味漁鄉系列活動開跑，由興達港區漁會首辦的「興鱻海事文化祭」打頭陣。記者王昭...
高雄海味漁鄉系列活動開跑，由興達港區漁會首辦的「興鱻海事文化祭」打頭陣。記者王昭月／攝影
分享
「興鱻海事文化祭」結合海事體驗，文化巡禮，今年更請出金鑾宮媽祖海上遶境，祈祝漁鄉...
「興鱻海事文化祭」結合海事體驗，文化巡禮，今年更請出金鑾宮媽祖海上遶境，祈祝漁鄉平安豐收。記者王昭月／攝影
分享
興達港區漁會主辦的「興鱻海事文化祭」，安排許多文創體驗活動，適合親子參與。記者王...
興達港區漁會主辦的「興鱻海事文化祭」，安排許多文創體驗活動，適合親子參與。記者王昭月／攝影
分享

興達港遶境媽祖
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

Wecare高雄+公民割草+台灣基進 罷韓提議書累計20萬份

2019-09-14 16:06

鳳山新增本土登革熱第一型病例 中秋連假啟動緊急防治

2019-09-14 17:11

去年受歡迎選舉「飯」 排骨飯、火雞飯勝過魯肉飯

2019-09-14 14:54

高市毒防局拓展螢火蟲家族 建立三山無毒社區

2019-09-14 14:03

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

200元夜市抵用券 屏縣無處用

2019-09-14 00:00

e進偏鄉校 屏大捐55台再生電腦

2019-09-13 23:42

高市社區接力 邀您一日農遊

2019-09-13 23:29

茄萣金鑾宮媽祖遶港祈福明登場 巡禮船隻準備好了

2019-09-13 20:14

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、夜市攤販急跳腳

2019-09-13 17:33

36歲重返校園學畫 張美蓮用畫筆紀錄「蕉農爸爸」

2019-09-13 17:12

中秋節逛旗山老街遊大樹舊鐵橋 多元體驗更新鮮

2019-09-13 15:45

拚史上最長！國慶焰火在屏東 這一天將試放3分鐘

2019-09-13 15:43

連假首日下墾丁走走停停 旅宿業懷念過去滿房榮景

2019-09-13 15:02

「大港開唱」因韓市府不支持停辦？孫大千：踹共

2019-09-13 13:19

公園可賞月禁烤肉 高市加強巡查最重罰6千

2019-09-13 11:55

高雄觀光景點連假未見人潮 停車場空無遊覽車

2019-09-13 11:37

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

茄萣金鑾宮媽祖遶港祈福明登場 巡禮船隻準備好了

2019-09-13 20:14

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

琉璃蟻大軍現蹤雲林古坑 居民叫苦不敢開燈

2019-09-13 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top