興達港區漁會興鱻海事文化祭 請出金鑾宮媽祖助陣

2019-09-14 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄海味漁鄉系列活動今天開跑，由興達港區漁會首辦的「興鱻海事文化祭」打頭陣，興達港漁夫市集一整天熱鬧滾滾，除能採買新鮮魚貨，也能參加漁事體驗，在地金鑾宮主奉的媽祖娘娘午後更登船遶港，護佑茄萣漁鄉航航滿載。

「興鱻海事文化祭」是今年度高雄海味漁鄉系列活動第一棒，也是興達港區漁會加入主辦行列的「處女作」。開幕活動，漁會不只祭出宋江陣熱場，更請出金鑾宮媽祖在興達港內海遶境，展現護衛漁鄉的心情。

興達港區漁會理事郭木村表示，「興鱻海事文化祭」結合海事體驗、文化巡禮等內容，現場有海洋藝術特展、漁事體驗闖關、文創手作體驗，也安排親子故事劇、親子帶動跳、冰鎮滷味、BG日式御飯糰等趣味體驗。興達港區漁會也端出新開發的「興鱻魚鬆蛋捲」供遊客免費吃，

興達港區漁會總幹事郭展豪說，媽祖海上遶境是今年海事文化祭重頭戲，共有3艘漁船隨同巡港，祈求茄萣區漁民漁蝦滿載，商家生意興隆，這個海上遶境祈福活動未來將年年舉辦，成為茄萣區文化傳統。