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鳳山新增本土登革熱第一型病例 中秋連假啟動緊急防治

2019-09-14 17:11聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市今天新增1例本土登革熱，是居住鳳山區福祥里30多歲女性。個案在鳳山海洋里工作，無慢性病史、近期未出國及未曾罹患登革熱，9月10日開始出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、背痛及骨頭痛症狀，中秋節因反覆發燒再度至診所就醫後通報疑似登革熱，抽血檢查登革熱快篩陽性並被通報，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離，今天經疾病管制署認可實驗室檢驗確診第一型本土登革熱。

衛生局表示，針對同住及工作地接觸者以及工作地周邊社區先行擴大疫調採血22人，雖尚未發現疑似個案，但經疫調發現，個案活動地以住家及工作地為主，平日會回鳳山區老爺里娘家及至鳳山區新泰里接送小孩。由於個案鳳山區工作地海洋里及活動地老爺里，都位於9月10日公布高雄市第53、54例國富里家庭群聚個案居住地500公尺以內，研判為工作地或活動地周邊社區感染的可能性較高，將進一步調查及病毒基因定序以釐清感染源。

雖然是中秋連假，市府防疫團隊及鳳山區級指揮中心接獲通報後，仍立刻啟動防疫工作，昨天強制巡查個案居住地及工作地，進行環境孳生源檢查及緊急噴霧罐壓罐作業。

衛生局表示，因應鳳山區國富里家庭群聚疫情以及今日新增個案，防疫團隊從9月11日持續進行以個案為中心周邊400公尺地毯式孳生源檢查及化學防治工作，總計執行國富、海洋、老爺及國泰里共1181 戶、清除285處積水容器、查獲22處積水已孳生病媒蚊，並透過高效能捕蚊燈捕獲27隻成蚊。

疾管處代理處長潘炤穎表示，由於3例個案緊鄰國宅市場，防疫團隊第一時間進行市場及周邊攤集場疫調採血孳生源檢查等防治工作，國宅市場也將於9月16日休市一天配合環境大整頓。

高雄市目前本土登革熱病例共55例，分布於9個行政區、25個里別，其中22個里已解除疫情警報，處於監控警戒期為苓雅區凱旋里、鳳山區國富里及福祥里。衛生局提醒民眾，市苓雅區、鳳山區以及衛武營周邊一帶出現登革第一型疫情，今年針對積水容器孳生病媒蚊孑孓部分，市府已舉發4082件，其中以一般住家居多，顯示市民對於住家周邊環境仍需持續加強清理。

防疫團隊巡查個案居住地及工作地，進行環境孳生源檢查及緊急噴霧罐壓罐作業。圖／高雄...
防疫團隊巡查個案居住地及工作地，進行環境孳生源檢查及緊急噴霧罐壓罐作業。圖／高雄市衛生局提供
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防疫團隊巡查個案居住地及工作地，進行環境孳生源檢查及緊急噴霧罐壓罐作業。圖／高雄...
防疫團隊巡查個案居住地及工作地，進行環境孳生源檢查及緊急噴霧罐壓罐作業。圖／高雄市衛生局提供
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衛生局登革熱
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