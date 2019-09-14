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Wecare高雄+公民割草+台灣基進 罷韓提議書累計20萬份

2019-09-14 16:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市韓國瑜在中秋直播再嗆罷韓，「做不好，就自己罷免」，綠營罷韓行動持續延燒。社群「Wecare高雄」發起人尹立今天表示，目前Wecare高雄與公民割草行動，再加上台灣基進，所收到的罷韓提議書累計20萬份左右。

韓國瑜在中秋直播中指出，按照選罷法規定，一年才可以罷免市長，這些人在高雄敲鑼打鼓，高雄市府做事情都會被「潑糞」，讓他覺得是政治運作。他做3、5個月就開始罷免，「你們怎麼不從我在娘胎時就開始罷免？」

「恁爸等你的連署書。」尹立說，韓國瑜有種、就趕快把位置（高雄市長）辭一辭，TNND的（他奶奶的），恁爸在這邊等你的連署書，趕快寄過來，要不然也親自過去收。

公民割草行動發言人李醫師表示，韓不要再打烏賊戰，不要混淆視聽，正視高雄市民的質疑，拿出魄力來，不是把提議書收口袋，而是拿筆簽名，回應市民的期待。目前公民割草行動已經完成清點，至少就有6萬份罷免提議書。

尹立表示，「大港開唱」傳出停辦的訊息後，他們從連署點的回應看出，年輕人連署者增加。Wecare高雄收到的韓國瑜罷免案提議書，有8萬多份，加上公民割草行動、台灣基進的份數，共20萬份左右。

高雄市長韓國瑜在中秋直播再嗆罷韓，「做不好，就自己罷免」。圖／摘自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜在中秋直播再嗆罷韓，「做不好，就自己罷免」。圖／摘自韓國瑜臉書
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韓國瑜罷免高雄市2020選舉
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