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金門美食週圓山飯店啟動 主角酒糟牛肉上場

2019-09-14 16:20中央社 金門縣14日電

金門酒糟牛肉登大雅之堂，金門縣畜產試驗所今天指出，台北圓山大飯店金門週登場，在22日前，海內外旅客可現嚐酒糟牛肉、一條根等金門特色食材佳餚及花生荖、貢糖等點心。

畜試所所長許績鑫表示，為推廣金門酒糟牛肉，畜試所規劃系列整體行銷及產業推廣活動，除6到8月在台北、高雄推廣酒糟牛肉麵美食料理外，還接受美食節目訪問，觸及效果良好。

許績鑫昨晚更代表金門縣政府參加在台北圓山飯店舉行的「超牛BBQ圓山揪你過中秋」燒烤Party，與饕客分享串烤香料金門酒糟牛肉等食材，現場還有金門重要的民俗藝陣「公揹婆」演出，熱鬧滾滾。

畜試所指出，在22日以前，圓山飯店松鶴餐廳推出金門美食週，每天午餐和晚餐時段有美味的金門酒糟牛肉料理，包括串烤金門牛肉、紅酒燉金門牛、金門牛尾一條根湯、高粱酒嗆鮮蝦，高粱酒拌水蓮菜等；此外，金門伴手禮，如麵線、傳統貢糖、花生荖也可在餐廳現場品嚐。

此外，為了即將開拓的新市場，畜試所更鎖定僑親密布的東南亞地區，讓更多人認識金門；另外邀請日本部落客武藏野大學客座教授片倉佳史、作家片倉真理到金門採訪報導，將酒糟牛肉曝光到日本市場，期許帶動金門的東北亞旅遊市場。

金門圓山飯店
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