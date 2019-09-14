高市毒防局拓展螢火蟲家族 建立三山無毒社區

2019-09-14 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市政府毒品防制局為了翻轉民眾對藥癮者的歧視，重建藥癮者的自我價值，創立「螢火蟲家族」培訓方案。今年在大高雄「三山地區」積極拓展據點，目前已在岡山、鳳山開辦螢火蟲家族培訓班，計畫再拓點到旗山地區，強化三山地區社區防毒、拒毒及戒毒工作。

高雄市毒防局從去年開辦「螢火蟲家族」培訓，考量高雄幅員廣闊，今年除了在高雄市前金區設立據點，並積展岡山、鳳山、旗山各區據點，就近協助可能染毒的人遠離毒品。

高雄市毒防局統計，螢火蟲家族培訓班設立後，截至今年8月，已結合學校、企業、國際獅子會、慈濟基金會、及中醫師代表等公私部門，舉辦過77 場次培訓課程，已有31名藥癮者領到結業證明，成為「反毒毒子」，投入監所、社區、電視、電台的宣導影片錄製，以及臉書直播平台等反毒宣導活動。

毒防局表示，藥癮者用藥成癮，除了常見的好奇與壓力等因素，也有出獄後無穩定工作、無法遠離用藥

環境和朋友，才繼續吸毒，社會大眾往往僅看見藥癮者的社會危害，卻很難發現成癮的原因與戒癮的困難，才藉由藥癮過來人分享經驗，幫助藥癮者下決心改變，並翻轉一般人對藥癮者的刻板印象，與社區建構無毒社區環境，減少毒品戕害社區。