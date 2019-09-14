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赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24聯合報 記者潘欣中╱即時報導

時序入秋，墾丁秋季賞鷹季已由赤腹鷹過境揭開序幕。墾丁國家公園管理處本月1日起展開秋季過境猛禽調查，在墾丁社頂自然公園凌霄亭的觀測員，從11日起連續3天紀錄到上萬隻赤腹鷹升空南飛菲律賓的大量，讓鷹迷大飽眼福，直呼是「讓人上癮的視覺震撼」，也宣告秋季赤腹鷹進入主要過境期，只要天氣良好，精采的鷹況會持續到月底。

赤腹鷹為鷹科鷹屬的鳥類，是體長30公分的小型猛禽，牠有著台灣其他猛禽少見的豐富配色，胸前至腹部有著美麗的橘紅色調；牠在台灣屬於過境鳥，僅有在春秋兩季才可目睹其美麗的身影；相較於國慶鳥「灰面鵟鷹」，赤腹鷹的名氣稍微較低，但赤腹鷹過境台灣的數量可是灰面鵟鷹的好幾倍；民國93年秋季曾創22萬多隻的最高過境紀錄，夏季時則飛回包括韓國、大陸華中、華南等地區繁殖，待完成繁殖再大舉南遷至度冬地。

賞鷹達人蔡乙榮說，赤腹鷹過境南台灣墾丁約在9月上旬至10月下旬，高峰期在本月中旬至下旬，單日曾有近6萬隻超大量過境紀錄，停棲習性穩密，夜棲範圍廣，隔天清晨天一亮就陸續南飛，墾丁社頂公園凌霄亭是最佳的觀察地點，月初只有零星過境，11日起天氣轉好，連續3天紀錄到上萬隻南飛；有「國慶島」之稱的灰面鵟鷹，接著在下月初來報到，也吸引全國各地的鷹迷相約南下賞鷹。

墾管處保育研究課說，本月中旬至下旬是賞鷹的最佳時機，只要天候穩定，清晨在墾丁社頂公園凌霄亭，可觀賞到成百上千的赤腹鷹，隨著熱氣流翻騰而上，在空中形成宛如龍捲風般的「鷹球」、「鷹柱」，接著筆直往南飛又呈現「鷹河」的自然奇景，時間主要在清晨5時半至8時；凌霄亭現場提供專家解說服務，帶領賞鷹者觀賞墾丁秋天天空的華麗饗宴，感受難以言喻的視覺震撼。

在屏東墾丁社頂自然公園凌霄亭的觀測員，本月11日起連續3天紀錄到上萬隻赤腹鷹升空...
在屏東墾丁社頂自然公園凌霄亭的觀測員，本月11日起連續3天紀錄到上萬隻赤腹鷹升空南飛菲律賓的大量，讓鷹迷大飽眼福。圖／蔡乙榮提供
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墾丁灰面鵟鷹國慶
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