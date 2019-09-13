夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



行政院9月初拍板第2波「國旅秋冬遊獎勵方案」，祭出36億元來因應中國緊縮陸客來台措施，經濟部也將配合發放夜市抵用券，刺激觀光消費。只要入住參加觀光局自由行旅客優惠活動的旅宿，除可獲住宿1000元折抵，每房將再加碼發給夜市抵用券200元。

高雄市共有15家夜市納入，忠孝夜市主委蘇孟煌說， 第2波國旅補助加碼方案的夜市抵用券將在16日上路，會帶來多少效益，有待觀察，但對夜市攤商收入應該不無小補，六合夜市主委莊其章認為200元太少，最好能再多一點。

「補助200元是少了一點，但如果一個人其實也吃得飽」，莊其章認為，六合夜市有很多著名小吃，像米糕、海產粥和鹹湯圓，200元應該可以飽食一餐，不過，他說，如能再增加補助，攤商會更高興。

忠孝夜市主委蘇孟煌說，夜市補助券16日才開始使用，效益如何要看實施後的成果，忠孝夜市屬社區型的夜市，絕大多數消費者都是高雄在地人，很少有觀光客。