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夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、攤販急跳腳

夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、夜市攤販急跳腳

2019-09-13 17:33聯合報 記者潘欣中╱即時報導

行政院9月初拍板第2波「國旅秋冬遊獎勵方案」，其中經濟部將在16日每房加碼發給夜市抵用券200元，因即將發放，屏東縣旅遊業者今天上經濟部「台灣夜市go」粉絲專頁查詢，在全國可使用抵用券的夜市清單中，發現屏東縣掛零，直呼離譜，夜市攤商也跳腳；縣府說，推薦經核准設置的的屏東市瑞光夜市，自治會以抵用券兌換程序太麻煩退出，會向經濟部爭取放寬消費業別。

夜市抵用券搭配交通部觀光局自由行旅客優惠措施發放，只要入住參加觀光局自由行旅客優惠活動的旅宿，除可獲住宿1000元折抵，每房將再加碼發給夜市抵用券200元；因下周一就要發放，墾丁一家飯店接獲不少預訂房客詢問，當地包括在地墾丁大街的夜市是否可使用；飯店今天特別上經濟部「台灣夜市go」粉絲專頁查詢，根據12日最新公布的名單，屏東縣竟掛零。

「實在不敢相信，屏東縣竟沒有一家夜市適用抵用券！」上網查詢的墾丁飯店主管說，之前聽到的消息是屏東縣有屏東市瑞光夜市，上網一查，清單中全國有83處夜市可使用，台南市、高雄市分別有14、13處，連金門縣都有4處，屏東縣卻遍尋不著，向縣府查證確認掛零；雖說遊客在屏東拿到的夜市抵用券，可到清單中的南區使用，但已失去在地消費美意，給人「口惠實不至」的壞印象。

「在屏東拿到的夜市抵用券，竟要大老遠跑去高雄和或台南的夜市使用，遊客不氣炸才怪！」墾丁大街吳姓攤商說，大街夜市是來墾丁遊客必逛地，大街夜市未合法申請、經政府核准設置，未被列入名單，大家摸摸鼻子只好認了，但屏東縣畢竟還有太多地方美食的知名夜市，掛零讓人難以想像，更有失帶動地方經濟美意。

縣府交通旅遊處長黃國維說，經濟部適用抵用券的夜市需經核准設置，縣府推薦符合條件的屏東市瑞光夜市，自治會以抵用券兌換程序太麻煩決定退出，致屏東縣掛零；既然夜市抵用券用意是刺激在地消費，彌補自由行陸客的缺口，縣府強烈建議經濟部放寬消費業別，讓百業都能受惠。

屏東縣旅遊業者今天上經濟部「台灣夜市go」粉絲專頁查詢，在全國可使用抵用券的夜市...
屏東縣旅遊業者今天上經濟部「台灣夜市go」粉絲專頁查詢，在全國可使用抵用券的夜市清單中，發現屏東縣掛零，直呼離譜，夜市攤商也跳腳。記者潘欣中／攝影
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夜市屏東縣
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