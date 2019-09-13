傅爾布萊特獎學金青年助高雄雙語教育 中秋體驗鳳梨酥

2019-09-13 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局落實市長韓國瑜的雙語教育政策，邀請14名美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人，8月底已在全市28所小學展開「國小英語協同教學計畫」，並與14個接待家庭相見歡。剛好碰到中秋佳節，外籍老師參訪維格餅家黃金菠蘿城堡，體驗製作台灣道地鳳梨酥，感受中秋團圓氣氛。

高雄市政府教育局推動「國小英語協同教學計畫」，從97學年度引進美國國務院傅爾布萊特獎學金得獎優秀青年，來台擔任英語教學助理，與在地英語教師在國小日常課堂上進行英語協同教學。已有超過5萬名學子受惠。

14名美籍美籍助8月抵達高雄，經過1個月的暑期研修，8月底開學正式在高雄市28所國小加入英語協同教學行列，讓高市國小學童體驗道地美式英語教學，能與外籍人士對話。另計畫每月定期辦理的增能工作坊，也讓許多在地英語教師嘗試與創新更多樣化、活潑的教學模式，扎根高雄市雙語教學。

高雄市也是第一個為傅爾布萊特獎學金學人引進接待家庭的縣市，為擴大台美文化交流，讓來台服務的他們體驗高雄在地生活文化。今年教育局也為14名美籍英語教學助理，徵選14個接待家庭。在維格餅家黃金菠蘿城堡，安排接待家庭與助教一起製作鳳梨酥，感受中秋團圓過節氣氛與熱情的臺灣人情味。外籍青年們覺得很有趣，覺得小小鳳梨酥能創造台灣經濟奇蹟真是很厲害。