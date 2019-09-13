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傅爾布萊特獎學金青年助高雄雙語教育 中秋體驗鳳梨酥

2019-09-13 17:14聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局落實市長韓國瑜的雙語教育政策，邀請14名美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人，8月底已在全市28所小學展開「國小英語協同教學計畫」，並與14個接待家庭相見歡。剛好碰到中秋佳節，外籍老師參訪維格餅家黃金菠蘿城堡，體驗製作台灣道地鳳梨酥，感受中秋團圓氣氛。

高雄市政府教育局推動「國小英語協同教學計畫」，從97學年度引進美國國務院傅爾布萊特獎學金得獎優秀青年，來台擔任英語教學助理，與在地英語教師在國小日常課堂上進行英語協同教學。已有超過5萬名學子受惠。

14名美籍美籍助8月抵達高雄，經過1個月的暑期研修，8月底開學正式在高雄市28所國小加入英語協同教學行列，讓高市國小學童體驗道地美式英語教學，能與外籍人士對話。另計畫每月定期辦理的增能工作坊，也讓許多在地英語教師嘗試與創新更多樣化、活潑的教學模式，扎根高雄市雙語教學。

高雄市也是第一個為傅爾布萊特獎學金學人引進接待家庭的縣市，為擴大台美文化交流，讓來台服務的他們體驗高雄在地生活文化。今年教育局也為14名美籍英語教學助理，徵選14個接待家庭。在維格餅家黃金菠蘿城堡，安排接待家庭與助教一起製作鳳梨酥，感受中秋團圓過節氣氛與熱情的臺灣人情味。外籍青年們覺得很有趣，覺得小小鳳梨酥能創造台灣經濟奇蹟真是很厲害。

高雄市教育局副局長陳佩汝歡迎14名美籍傅爾布萊特獎學金得獎人來到高雄，推薦高雄是個市民熱情、小吃美味、休閒多元及生活機能方便的宜居城市，希望接待家庭展現熱情多多交流，讓美籍傅爾布萊特獎學金得獎人充分體驗高雄的美麗風情。

美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製...
美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製作鳳梨酥體驗中秋氛圍。圖／高雄市教育局提供
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美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」。圖／高雄市教育局...
美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」。圖／高雄市教育局提供
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美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製...
美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製作鳳梨酥體驗中秋氛圍。圖／高雄市教育局提供
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美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製作鳳梨酥體驗中秋氛圍。圖／高雄市教育局提供
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美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製...
美籍傅爾布萊特獎學金得獎學人來高雄投入「國小英語協同教學計畫」，和接待家庭一起製作鳳梨酥體驗中秋氛圍。圖／高雄市教育局提供
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高雄市鳳梨酥教育局
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