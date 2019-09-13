36歲重返校園學畫 張美蓮用畫筆紀錄「蕉農爸爸」

2019-09-13 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



畫家張美蓮近年返回高雄美濃家鄉定居，返鄉後首度舉辦個人畫展，透過畫筆重現採野蓮、燻烤菸葉與三合院曬穀等鄉間場景。張美蓮原是咖啡店老闆娘，耳濡目染愛上繪畫，36歲那年勇敢關店重返校園學畫，還被老師質疑「為何學生家長也在教室畫畫」，回想追夢過程樂趣無窮。

張美蓮歸鄉10年，「美濃，厓歸來吔！」畫展正在美濃客家文物館特展室展出，展期至明年3月。張美蓮此次展出的畫作主要聚焦在美濃家鄉風情，畫筆下的蕉農是摯愛的父親背影，三合院是童年時期的遊戲場，菸葉分級與烤菸葉則是消失的鄉間景觀，每幅畫都是紀錄一段年少回憶。

張美蓮長期在旗美社大擔任美術老師，習畫過程很激勵人心。張美蓮說，自小在美濃鄉間長大，年少並非美術科班出身，結婚後開咖啡店，因常舉辦畫展接觸藝術家，愛上油畫之後，學畫念頭日漸強烈，36歲考取台南科技大學美術系，選擇關掉咖啡店當全職學生。

「奇怪，教室內怎會有家長在裡面上課」有位老師上第一堂課，初次見面誤把張美蓮當學生家長，不相信有人年過30歲才拿起畫筆學油畫。事隔多年，張美蓮當成趣事來談，不過當年她在雲林與台南兩地奔波上課，最後以第二名成績畢業，意志非常堅定。