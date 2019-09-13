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連假首日下墾丁走走停停 旅宿業懷念過去滿房榮景

2019-09-13 15:02聯合報 記者潘欣中╱即時報導

中秋3天連假今天展開，南下屏東墾丁及台東縣必經的屏東縣枋寮地區，一早湧人大批南下車流，警方上午9時在省道台1線水底寮五岔路口到嘉和路口實施調撥車道，一直到轉往台東台9線的枋山鄉楓港，雖有部分路段停停走走，還算順暢；墾丁地區連假旅宿業表現持平，飯店今天的住房率八成上下，明天約七成，民宿業平均八成，讓人懷念起過去連假必滿房的榮景。

中秋連假首日，因應返鄉、旅遊的南北向車流懸殊現象，屏東枋寮警分局今天上午8時即派出大批交通控管勤務警力，8時30分完成台1線水底寮段至加祿堂段約10公里的交通錐置放作業，9時起實施調撥車道管控，以維持雙向車流平均順暢。屏東縣警局交通隊長魏坤男表示，今早南下車流相當順暢，除了停等紅燈會有車流排長龍外，其它時段多能維持時速50公里的速率。

屏東恆春半島今年中秋連假，旅宿業表現維持去年的水準，飯店業今天住房率在八成上下，明天略降至七成，後天收假日跌到五成，民宿業住房今明天多八成上下；墾丁一家五星店業者說，暑假剛結束各級學校已經開學，加上大陸暫停旅客來台自由行，雖從本月起有國旅秋冬補助，但仍補不回自由行陸客的缺口，這波連假住房率只能說表現平平。

枋寮警方說，待北返車潮湧現時，會將南下車道調撥北上車輛使用，並祭出替代道路的分流措施，因應沿山公路施工，北上車流增加時，將管制台一線中山路口禁止左轉，引導改道枋寮陸橋下左轉進入枋寮市區。

恆春警方說，今天中秋節適逢土地公生日，祝壽人潮湧入車城福安宮、關山福德宮等土地公廟宇，警方在各路口實施號誌長綠，於必要時實施交通管制；觀光人潮多的墾丁大街地區，警方視車流狀況實施單向管制，周邊也盤點出約千個大小型車停車位。

中秋3天連假今天展開，南下屏東墾丁及台東縣必經的屏東縣枋寮地區，一早湧人大批南下...
中秋3天連假今天展開，南下屏東墾丁及台東縣必經的屏東縣枋寮地區，一早湧人大批南下車流，警方上午9時在省道台1線水底寮五岔路口到嘉和路口實施調撥車道。記者潘欣中／翻攝
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中秋3天連假今天展開，南下屏東墾丁及台東縣必經的屏東縣枋寮地區，一早湧人大批南下...
中秋3天連假今天展開，南下屏東墾丁及台東縣必經的屏東縣枋寮地區，一早湧人大批南下車流，警方上午9時在省道台1線水底寮五岔路口到嘉和路口實施調撥車道。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣連假中秋節
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