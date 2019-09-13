高市成立北漂返鄉就業服務專台 提供1站3效客製化服務

2019-09-13 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市勞工局在今天中秋節，預告9月18日將正式成立「北漂返鄉就業服務專台」，提供一站三效客製化的服務，期盼讓在外遊子返鄉就業，未來和家人一起共明月。

高雄市勞工局長王秋冬表示，市長韓國瑜近日陸續與緯創資通簽訂合作備忘錄，與文創產業的優秀青年朋友座談，積極落實北漂返鄉政策。勞工局首創辦理跨縣市北漂返鄉徵才活動，陸續也有許多北漂者、企業，詢問返鄉就業與徵才的協助事項。為加速服務效能，勞工局自9月18日起在澄清服務中心一樓成立服務專台，以單一窗口提供就業、徵才、學習訓練等三效客製化一案到底的服務。

王秋冬表示，專站服務的運作模式，初期將鎖定中高階職缺資訊，提供主動履歷諮詢，並媒合有徵才需求的企業，相對地，對願意提供北漂返鄉職缺的企業，也將主動推介給就業端，並視雙方需求，規劃專案徵才面試活動，或進一步配合辦理所需的職業訓練或學習課程，及提供就業津貼、租屋補助、創業、生育、托育津貼、長照服務、農業補助等各項市府相關資源。