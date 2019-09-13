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屏東看板風波！地主好意反惹爭議 伍麗華持租約自清

2019-09-13 10:41聯合報 記者江國豪╱即時報導

看板「換瑜」原來是誤會一場！屏東三地門大橋旁，由台灣關懷急難救助協會執行長林英美署名的韓國瑜看板，本月10日遭地主換上民進黨山地原住民立委參選人伍麗華看板，因而引爆韓粉怒火，紛紛在臉書抨擊「出奧步」，國民黨山地原住民立委參選人章正輝也逮住機會，重批伍麗華行徑野蠻，並要求伍陣營向林英美道歉。看板發生「換瑜」風波，原來是地主為迎接李佳芬，提早將韓看板掛在伍陣營承租位置，伍也出示租約證明，章則說是好意提醒。

「氣到五字經都飆出來了！」林英美說，李佳芬曾探視自己並慷慨捐5萬元做公益，才自費掛韓看板作為回報，當得知看板被撤，就立刻打電話向地主抗議。林說自己長期捐物資到部落，也曾告知地主，李佳芬9月5日會到三地門協助發放（當日李因事不克前往）；因長年行善，獲得地主欣賞並承諾無償幫忙掛韓看板。

據悉，地主為歡迎李佳芬，伍看板也尚未完成，因此8月29日將韓看板，掛在伍陣營租的位置。當伍看板完成，地主10日先暫時撤下韓看板，12日另處廣告棚架搭好，立刻再掛上。然而，原先地主美意，卻因作業緣故造成誤會，意外導致地方熱議。

伍麗華昨天出示「戶外廣告定點租賃契約書」證明三地門大橋看板，自9月1日起被伍陣營租下。而章正輝在臉書粉專《原民新力量章正輝》要求道歉，伍麗華以本人帳號清楚留言回應，並寫下「盼望各種發言能夠慎重，以免困擾相關人事」。

對此，章正輝表示，是看到媒體報導，擔心韓粉兇猛伍會遭到攻擊，才在發臉書發文，並強調內容皆是出於好意提醒，不曉得原來是誤會一場，會把文章下架刪除，對伍遭成影響感到抱歉。

屏東原鄉民代分析，章正輝雖為排灣族人但長年在台東經營，而屏東以排灣、魯凱族為主，選票足以支撐一席立委，為求勝選勢必得爭取屏東族人認同，因此須加強對屏東地方的熟悉度，才能解除族人因地域產生的疑慮。

伍麗華看板自9月1日租到隔年1月30日，先前因地主好意提前掛起韓國瑜看板，引起「...
伍麗華看板自9月1日租到隔年1月30日，先前因地主好意提前掛起韓國瑜看板，引起「換瑜」誤會。記者江國豪／攝影
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伍麗華出示看板租約自清，遭指控看板，租約自9月1日租到隔年1月30日。圖／伍麗華...
伍麗華出示看板租約自清，遭指控看板，租約自9月1日租到隔年1月30日。圖／伍麗華提供
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林英美的韓國瑜看板昨天（12日）已重新掛設。記者江國豪／攝影
林英美的韓國瑜看板昨天（12日）已重新掛設。記者江國豪／攝影
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章正輝透過臉書指控伍麗華，今得知是看板事件是誤會一場，強調發文是出於好意提醒。記...
章正輝透過臉書指控伍麗華，今得知是看板事件是誤會一場，強調發文是出於好意提醒。記者江國豪／翻攝
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屏東李佳芬
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