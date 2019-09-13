樹德龍電競隊兩岸交流賽 奪英雄聯盟冠軍最佳播報獎

2019-09-13 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



樹德家商「樹德龍戰隊」代表高雄市，赴上海參加2019海峽兩岸電競交流賽，奪得英雄聯盟項目總冠軍，擔任中路AP位置的選手湯俊傑同時獲頒賽事MVP最有價值選手殊榮。主播蘇哲慶、賽評黃宣俊雙人組合，與上海隊進行賽事播報的表演賽，榮獲最佳播報獎。

這次比賽由樹德家商總教練呂明峻帶隊，隊中包含了英雄聯盟、主播賽評、快速錄剪播三組優秀選手。在英雄聯盟項目中，經過三天的激烈競爭，台灣隊伍不斷地淘汰大陸的隊伍，最後形成台灣兩支隊伍自己的內戰，高雄市樹德龍戰隊及台北市幼華高中爭冠軍寶座。總決賽中，樹德龍戰隊最後以2:1奪得冠軍，選手湯俊傑獲頒賽事MVP。

樹德龍戰隊除了在英雄聯盟拿到冠軍外，另外在快速路剪播項目，也榮獲第三名的佳績。選手是由在全國賽得到冠軍的黃建盺、吳冠頡，兩位選手使用手機現場錄製比賽畫面，並立刻剪輯成影片，上傳平台，不但速度要快，對於賽事的精采重點，也要能精確掌握。

樹德龍電競隊也獲得最佳組織獎「最佳團隊」。隊伍成立不到兩年的時間，已在南部電競學校表現傑出。樹德龍電競隊中，在競技類項目中除了英雄聯盟戰隊外，另有PUBG戰隊、傳說隊決戰隊及PUBG-M戰隊，下個學年度也將繼續擴充，培養急速領域戰隊與DOTA2戰隊。整個戰隊除了總教練外並設有各項比賽項目的專項教練，也設有戰隊經理及直播相關工作小組，電競特色班不僅重視電子競技類的部分，也重視培育電競相關產業需求人才。