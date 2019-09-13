棧貳庫旋轉木馬 中秋節浪漫回歸

2019-09-13 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



今年中秋節，位在港邊的棧貳庫將重新打造港濱美學新地標，結合高雄港歷史，打造充滿想像的港濱美景。把之前最受矚目的白色旋轉木馬再重新裝設，將再成為網美熱拍焦點。

高雄港1號碼頭打造白色奇幻浪漫花園，以「綠蔓鞦韆花架」營造出悠閒的港濱綠洲，夜晚星空搭配月亮座椅，感受純白浪漫氛圍。

負責開發的高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，「飽覽港景、閱讀歷史」，欣賞高雄港美景，也有知識性。

沈妙姿說，中秋連假前，土開公司重新整理1號碼頭，除把之前最受矚目的白色旋轉木馬再重新裝設，在1號碼設置植物藤蔓鞦韆，以鋼鐵白花，營造浪漫氛圍。在棧貳庫內還營造月球藝術造型及玉兔造型商品。

棧貳庫外有新設的高港小火車，沈妙姿說，高雄港曾是世界第三大港，港口貨運昌盛，從歷史老圖片可見證當時榮景。棧貳庫最近引進18公尺的電動小火車，沿著海岸線啟動高港小火車，重現高雄舊港碼頭的貨物列車，可以飽覽港景，彷彿看到當年沿海岸線的碼頭作業。