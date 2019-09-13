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棧貳庫旋轉木馬 中秋節浪漫回歸

2019-09-13 09:14聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

今年中秋節，位在港邊的棧貳庫將重新打造港濱美學新地標，結合高雄港歷史，打造充滿想像的港濱美景。把之前最受矚目的白色旋轉木馬再重新裝設，將再成為網美熱拍焦點。

高雄港1號碼頭打造白色奇幻浪漫花園，以「綠蔓鞦韆花架」營造出悠閒的港濱綠洲，夜晚星空搭配月亮座椅，感受純白浪漫氛圍。

負責開發的高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿說，「飽覽港景、閱讀歷史」，欣賞高雄港美景，也有知識性。

沈妙姿說，中秋連假前，土開公司重新整理1號碼頭，除把之前最受矚目的白色旋轉木馬再重新裝設，在1號碼設置植物藤蔓鞦韆，以鋼鐵白花，營造浪漫氛圍。在棧貳庫內還營造月球藝術造型及玉兔造型商品。

棧貳庫外有新設的高港小火車，沈妙姿說，高雄港曾是世界第三大港，港口貨運昌盛，從歷史老圖片可見證當時榮景。棧貳庫最近引進18公尺的電動小火車，沿著海岸線啟動高港小火車，重現高雄舊港碼頭的貨物列車，可以飽覽港景，彷彿看到當年沿海岸線的碼頭作業。

「招商引資是土開公司的首要任務」，沈妙姿說，招商引資最主要是要看出市場的區隔，尋求市場上的利機，高雄港的遊憩觀光，是獨有的特色，接下來要開發像棧貳庫這樣，大大小小還有十幾棟，新與舊建築的融合，成為高雄港獨有的特色。

今年中秋節，位在港邊的棧貳庫將重新打造港濱美學新地標，結合高雄港歷史，營造港濱美...
今年中秋節，位在港邊的棧貳庫將重新打造港濱美學新地標，結合高雄港歷史，營造港濱美景。記者謝梅芬／攝影
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高雄港1號碼頭打造白色奇幻浪漫花園，以「綠蔓鞦韆花架」打造出悠閒的港濱綠洲，夜晚...
高雄港1號碼頭打造白色奇幻浪漫花園，以「綠蔓鞦韆花架」打造出悠閒的港濱綠洲，夜晚星空搭配月亮座椅，感受純白浪漫氛圍。記者謝梅芬／攝影
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白色旋轉木馬重新裝設，將再成為港邊網美熱拍焦點。記者謝梅芬／攝影
白色旋轉木馬重新裝設，將再成為港邊網美熱拍焦點。記者謝梅芬／攝影
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高雄港碼頭中秋節
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