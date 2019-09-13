助李昆澤！陳其邁唱浪子回頭 陳菊「打狗三姐妹」高歌

2019-09-13 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



要競選連任的高雄市籍立委李昆澤今天晚上在高雄市三民區三民公園舉辦中秋聯歡晚會，李昆澤和前往助陣的總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春、立委管碧玲、劉世芳和多名民進黨籍市議員都上場高歌1、2曲，陳其邁和李昆澤、市議員還特別選唱高雄市長韓國瑜日前在新北造勢會場唱過的「浪子回頭」，陳其邁唱完之後推崇行政院長蘇貞昌來唱這首歌應該會唱得好；管碧玲的「南都夜曲」、陳菊、許銘春和劉世芳組成「打狗三姐妹」唱一曲「深情海岸」，都得到滿堂彩。

對於在高雄舉辦了11年的「大港開唱」要停辦，陳菊受訪時很感慨的表示「當然覺得很可惜」。

李昆澤在中秋節前夕舉辦這場聯歡晚會，雖不免為自己爭支持，上台的「神秘嘉賓」也為總統蔡英文與高雄民眾搏感情，全場充滿歌聲。

陳其邁、李昆澤、議員康裕成、何權峰、鄭孟汝、黃文益、林宛蓉特別齊唱茄子蛋的「浪子回頭」，這首歌正是韓國瑜日前在新北造勢場中的獨唱歌曲。陳其邁唱完之後被媒體問到覺得自己或韓國瑜唱得比較好？陳其邁說他當然唱得比較不好，不過，這首歌如果讓蘇揆來唱，一定唱得最好聽，「那種吶喊、嘶喊聲音，我還不行！」

管碧玲獨唱「南都夜曲」，「打狗三姐妹」的「深情海岸」，歌聲、台風都很穩健，台下的民眾都給了熱烈的掌聲，四位女歌手也很高興的祝大家中秋節快樂。「打狗三姊妹」的大姊陳菊說，她很久沒有唱歌，所以有一點緊張，不過回到最愛的高雄，最熟悉的高雄，看到那麼多鄉親，很高興，謝謝大家過去對她的厚愛，高雄是她後半生都要住的地方，希望高雄能夠越來越好。