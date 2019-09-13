親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

助李昆澤！陳其邁唱浪子回頭 陳菊「打狗三姐妹」高歌

2019-09-13 00:01聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

要競選連任的高雄市籍立委李昆澤今天晚上在高雄市三民區三民公園舉辦中秋聯歡晚會，李昆澤和前往助陣的總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、勞動部長許銘春、立委管碧玲、劉世芳和多名民進黨籍市議員都上場高歌1、2曲，陳其邁和李昆澤、市議員還特別選唱高雄市長韓國瑜日前在新北造勢會場唱過的「浪子回頭」，陳其邁唱完之後推崇行政院長蘇貞昌來唱這首歌應該會唱得好；管碧玲的「南都夜曲」、陳菊、許銘春和劉世芳組成「打狗三姐妹」唱一曲「深情海岸」，都得到滿堂彩。

對於在高雄舉辦了11年的「大港開唱」要停辦，陳菊受訪時很感慨的表示「當然覺得很可惜」。

李昆澤在中秋節前夕舉辦這場聯歡晚會，雖不免為自己爭支持，上台的「神秘嘉賓」也為總統蔡英文與高雄民眾搏感情，全場充滿歌聲。

陳其邁、李昆澤、議員康裕成、何權峰、鄭孟汝、黃文益、林宛蓉特別齊唱茄子蛋的「浪子回頭」，這首歌正是韓國瑜日前在新北造勢場中的獨唱歌曲。陳其邁唱完之後被媒體問到覺得自己或韓國瑜唱得比較好？陳其邁說他當然唱得比較不好，不過，這首歌如果讓蘇揆來唱，一定唱得最好聽，「那種吶喊、嘶喊聲音，我還不行！」

管碧玲獨唱「南都夜曲」，「打狗三姐妹」的「深情海岸」，歌聲、台風都很穩健，台下的民眾都給了熱烈的掌聲，四位女歌手也很高興的祝大家中秋節快樂。「打狗三姊妹」的大姊陳菊說，她很久沒有唱歌，所以有一點緊張，不過回到最愛的高雄，最熟悉的高雄，看到那麼多鄉親，很高興，謝謝大家過去對她的厚愛，高雄是她後半生都要住的地方，希望高雄能夠越來越好。

陳菊受訪被問到明年停辦的「大港開唱」時表示，「大港開唱」基本上是高雄的傳統，差不多辦快11年，突然不辦了，她當然覺得很可惜；不過，像「大港開唱」或者有很多過去代表高雄的精神，跟政黨無關，跟顏色無關，是每一個高雄人的記憶，「大港開唱」就是許多高雄人重要的記憶之一，她當然不能說什麼，這是高雄市政府與民間的問題，她做為一個高雄人，只是覺得很可惜、很可惜（指不能繼續辦下去）。

立委管碧玲12日晚為立委李昆澤的中秋聯歡晚會站台，獨唱一曲。圖／翻攝李昆澤臉書
立委管碧玲12日晚為立委李昆澤的中秋聯歡晚會站台，獨唱一曲。圖／翻攝李昆澤臉書
分享
行政院副院長陳其邁12日晚上為立委李昆澤站台，和多位高雄市議員合唱「浪子回頭」。...
行政院副院長陳其邁12日晚上為立委李昆澤站台，和多位高雄市議員合唱「浪子回頭」。左起：高市議員何權峰、康裕成、李昆澤、陳其邁、市議員鄭孟洳、黃文益、林宛蓉。圖／翻攝李昆澤臉書
分享
總統府祕書長陳菊（中）、勞動部長許銘春（左）立委劉世芳組成的「打狗三姐妹」12日...
總統府祕書長陳菊（中）、勞動部長許銘春（左）立委劉世芳組成的「打狗三姐妹」12日晚上為立委李昆澤助陣。圖／翻攝李昆澤臉書
分享

陳其邁韓國瑜陳菊
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中秋千人封街烤肉 鳳山誠義里好狂

2019-09-12 20:20

大港開唱不辦了 陳菊：有朝一日我們還會在大港相見

2019-09-12 22:04

美中不足！屏東武德殿缺無障礙設施 輪椅族遭拒於門外

2019-09-12 19:19

甄珍做公益挺韓國瑜 盼大家能選賢與能

2019-09-12 18:29

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

身價6千萬大提琴「盧傑利」找新娘 趙自強當媒婆

2019-09-12 17:20

中秋連假注意！高雄大崗山、月世界與大發漁市交通管制

2019-09-12 17:20

大港開唱明年停辦 陳其邁籲韓國瑜「好好想清楚」

2019-09-12 17:00

高雄大學新二代學生赴越交流 成南向高教新助力

2019-09-12 16:12

淨舉借預算連9年下降 高市府：加強預算執行控管

2019-09-12 14:35

高雄渡輪票價優惠延長 明年1月底前渡輪優惠5折起

2019-09-12 14:28

脊髓損傷者豪雨受困半小時無人問 教育局長暖心伸援手

2019-09-12 13:01

幸福小黃首度深入高雄原民區 高屏生活圈更便利

2019-09-12 12:23

影／高雄大港開唱音樂節傳停辦 黃偉哲: 台南樂於接手

2019-09-12 12:22

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

大港開唱被停辦？ 蔡英文盼高市府珍惜支持

2019-09-12 11:22

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

大港開唱稱感受不到高雄政府支持 黃偉哲：歡迎到台南

2019-09-12 09:37

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

30年行道樹遭斷頭 高市府要罰

2019-09-11 23:32

四重溪溫泉公園重啟 展開招商

2019-09-11 23:27

救空品！中山辦論壇對抗PM2.5

2019-09-11 23:17

全台首例 六合夜市與清真認證合作

2019-09-11 23:10

高雄慶國慶 韓邀家家戶戶掛國旗

2019-09-11 22:42

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07
看更多

熱門文章

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

謝龍介爆百萬斤文旦遭棄 郭國文酸：不知有機堆肥？

2019-09-12 18:43

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

「好像缺門牙」台南新化老街獨缺兩棟老屋是這原因

2019-09-12 20:50

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

「俗女養成記」有多夯 台南加開公車趕印地圖方便追劇

2019-09-12 19:58

影／基隆城隍夜巡好兄弟收假 民眾搶躦轎腳、鹹光餅

2019-09-12 20:22

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

首創公路、捷運共構10月完工 縮短安坑至台北通勤時間

2019-09-12 21:24

獨／柯文哲明到南投拜廟 縣長林明溱曾兩度讓柯碰釘子

2019-09-12 22:02

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

竹市包租代管社會住宅9月底前上路 房租打5至9折

2019-09-12 18:53

全國咖啡烘焙賽結果出爐 冠軍竟被香港人打包了

2019-09-12 17:36

板橋車站裝置藝術蟑螂亂竄旅客噁 站方：加強清潔消毒

2019-09-12 21:07

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

大港開唱不辦了 陳菊：有朝一日我們還會在大港相見

2019-09-12 22:04

他在基隆尋覓17年高翔蜻蜓 無心插柳找到了

2019-09-12 17:48

中秋千人封街烤肉 鳳山誠義里好狂

2019-09-12 20:20

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

200夜市抵用券16日起上路 夜市攤商憂看得到吃不到

2019-09-12 19:20

廁所沒扶手、活動中心漏水 中和3校老舊立委會勘

2019-09-12 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top