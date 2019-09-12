美中不足！屏東武德殿缺無障礙設施 輪椅族遭拒於門外

2019-09-12 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東日據時期建築「武德殿」歷時2年整修，今年8月對外開放，老舊建築煥然一新，尤其雄偉的日式「唐破風」屋頂重現，氣勢十足，吸引不少民眾前去拍照打卡、看展覽。不過，美中卻仍有不足，有身障人士反應，想一窺日式建築之美，卻因沒有無障礙設施，被拒於門外。屏縣府文化處長吳明榮表示，歷史建築基於文資法保護，設置無障礙設施須審查，目前已送案，預計11月前能完工。

屏東縣政府耗資近3000萬元修建的日據時代武德殿演武場，8月重新開放，為屏東再添一座亮眼的代藝術的展覽空間，首展「莫拉克風災紀念特展」總統蔡英文也曾造訪這棟有著濃濃日式風情的歷史建築。武德殿相當受到民眾歡迎，不少網紅、網美紛紛前去取景拍照，但美中不足的是，周邊沒有無障礙設施，導致身障人士被拒於門外。

「真的很想進去看一看」因罹患小兒麻痺導致行動不便的林小姐說，聽去過的友人介紹，也被照片裡的武德殿深深吸引，然而坐著輪椅前往，一到入口卻只有石造階梯，於是整整繞了武德殿一大圈，卻仍找不到無障礙設施，最後只能落寞的回家。