親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國家級龐氏騙局？中國「P2P網貸」爆雷不停

美中不足！屏東武德殿缺無障礙設施 輪椅族遭拒於門外

2019-09-12 19:19聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東日據時期建築「武德殿」歷時2年整修，今年8月對外開放，老舊建築煥然一新，尤其雄偉的日式「唐破風」屋頂重現，氣勢十足，吸引不少民眾前去拍照打卡、看展覽。不過，美中卻仍有不足，有身障人士反應，想一窺日式建築之美，卻因沒有無障礙設施，被拒於門外。屏縣府文化處長吳明榮表示，歷史建築基於文資法保護，設置無障礙設施須審查，目前已送案，預計11月前能完工。

屏東縣政府耗資近3000萬元修建的日據時代武德殿演武場，8月重新開放，為屏東再添一座亮眼的代藝術的展覽空間，首展「莫拉克風災紀念特展」總統蔡英文也曾造訪這棟有著濃濃日式風情的歷史建築。武德殿相當受到民眾歡迎，不少網紅、網美紛紛前去取景拍照，但美中不足的是，周邊沒有無障礙設施，導致身障人士被拒於門外。

「真的很想進去看一看」因罹患小兒麻痺導致行動不便的林小姐說，聽去過的友人介紹，也被照片裡的武德殿深深吸引，然而坐著輪椅前往，一到入口卻只有石造階梯，於是整整繞了武德殿一大圈，卻仍找不到無障礙設施，最後只能落寞的回家。

屏東縣文化處長吳明榮表示，感謝民眾對於武德殿修復給予肯定，然而基於文資法，歷史建築設置無障礙設施須經審查，目前已送案，預計11月前就能完工。吳強調起初進行整修時，就有規劃設置無障礙設施，因武德殿整修完成便隨即對外開放，但設置無障礙設施的審查申請也幾乎同步送出，下週就要進行審查，待通過後即可發包施作。完工開放與申請審查之間存有時間差，導致身障朋友誤解與不便感到非常抱歉。

屏東日據時期建築武德殿，歷時2年整修，今年8月正式對外開放。記者江國豪／攝影
屏東日據時期建築武德殿，歷時2年整修，今年8月正式對外開放。記者江國豪／攝影
分享
屏東縣政府耗資近3000萬元修建的日據時代武德殿演武場，8月重新開放，為屏東再添...
屏東縣政府耗資近3000萬元修建的日據時代武德殿演武場，8月重新開放，為屏東再添一座亮眼的代藝術的展覽空間。記者江國豪／攝影
分享
屏東武德殿整修完成後，日式「唐破風」屋頂重現，氣勢十足。記者江國豪／攝影
屏東武德殿整修完成後，日式「唐破風」屋頂重現，氣勢十足。記者江國豪／攝影
分享
武德殿美中仍有不足，有身障人士前往，卻因沒有無障礙設施，被拒於門外。記者江國豪／...
武德殿美中仍有不足，有身障人士前往，卻因沒有無障礙設施，被拒於門外。記者江國豪／攝影
分享

歷史建築屏東縣政府身障
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

甄珍做公益挺韓國瑜 盼大家能選賢與能

2019-09-12 18:29

身價6千萬大提琴「盧傑利」找新娘 趙自強當媒婆

2019-09-12 17:20

中秋連假注意！高雄大崗山、月世界與大發漁市交通管制

2019-09-12 17:20

大港開唱明年停辦 陳其邁籲韓國瑜「好好想清楚」

2019-09-12 17:00

高雄大學新二代學生赴越交流 成南向高教新助力

2019-09-12 16:12

淨舉借預算連9年下降 高市府：加強預算執行控管

2019-09-12 14:35

高雄渡輪票價優惠延長 明年1月底前渡輪優惠5折起

2019-09-12 14:28

脊髓損傷者豪雨受困半小時無人問 教育局長暖心伸援手

2019-09-12 13:01

幸福小黃首度深入高雄原民區 高屏生活圈更便利

2019-09-12 12:23

影／高雄大港開唱音樂節傳停辦 黃偉哲: 台南樂於接手

2019-09-12 12:22

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

大港開唱被停辦？ 蔡英文盼高市府珍惜支持

2019-09-12 11:22

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

大港開唱稱感受不到高雄政府支持 黃偉哲：歡迎到台南

2019-09-12 09:37

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

30年行道樹遭斷頭 高市府要罰

2019-09-11 23:32

四重溪溫泉公園重啟 展開招商

2019-09-11 23:27

救空品！中山辦論壇對抗PM2.5

2019-09-11 23:17

全台首例 六合夜市與清真認證合作

2019-09-11 23:10

高雄慶國慶 韓邀家家戶戶掛國旗

2019-09-11 22:42

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

屏東韓粉自掛韓國瑜看板不到兩週就被撤 地方熱議

2019-09-11 15:51

義大商場30年樹被砍 養工處：未善盡遷移規定將開罰

2019-09-11 14:56

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07
看更多

熱門文章

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

龍潭國小古老保險箱 懸賞萬元徵開鎖達人

2019-09-11 23:29

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

桃園物流車爆量 考驗路況、安全

2019-09-11 23:51

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

謝龍介爆百萬斤文旦遭棄 郭國文酸：不知有機堆肥？

2019-09-12 18:43

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

暖！花蓮「善心人士」不留名 捐800箱柚子助弱勢

2019-09-11 20:53

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

全國咖啡烘焙賽結果出爐 冠軍竟被香港人打包了

2019-09-12 17:36

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

大港開唱稱感受不到高雄政府支持 黃偉哲：歡迎到台南

2019-09-12 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top