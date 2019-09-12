甄珍做公益挺韓國瑜 盼大家能選賢與能

2019-09-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



知名藝人甄珍今天到高雄市的鳳山早療中心關心接受早療的兒童，媒體問到有關鴻海創辦人郭台銘退出國民黨之事時，甄珍表示還不太知道這個消息，她昨天才到台北，但我們大家都有自己的智慧，要選賢與能，選能夠為老百姓做事的。

擔任高雄公益大使的甄珍昨天由高雄市新聞局長王淺秋、社會局長黃淵源陪同，到高雄鳳山早療中心關心接受早療的「慢飛天使」。她表示，昨天才從香港回到台北，想到這些小朋友們需要一點關愛、需要一點照顧，所以選在中秋節前夕來看看他們。

甄珍和慢飛天使們一起參加訓練課程，孩子完成訓練任務時，她就給孩子一個大大的擁抱以鼓勵、增加孩子信心。

甄珍原本訂購吳寶春麵包店的中秋月餅禮盒送給早療中心的孩子們，沒想到吳寶春師傅知道是要用在公益活動，堅持不收取費用，而且不只準備月餅「相思蛋黃酥」，還加碼贊助現做麵包，小朋友接到中秋禮物，都很開心。

甄珍無償擔任高雄公益大使，先是拋磚引玉捐款100萬元給社會局社會救助金專戶，社會局特別在社會救助金專戶設置「甄珍愛心專款」，並專款專用以幫助貧困失依的弱勢孩子；甄珍另在7月間的「甄愛高雄群星會」活動期間募得310萬元，也都捐入「甄珍愛心專款」，她表示目前已累計410萬元。

7月間舉辦的「甄愛高雄群星會」，甄珍邀請台港知名演藝界人士導演劉偉強、向華強及陳嵐夫婦、謝賢、呂良偉、姜大衛、金星、胡錦、冉肖玲、周丹薇、蘇永康、章立衡等好友，以贊助義賣物品、表演或捐款等方式做公益，募得260萬元，以俠女形象深植人心的徐楓捐50萬元，共募得310萬元公益，全數捐給「甄珍愛心專款」。