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「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52聯合報 記者徐如宜╱即時報導

全台頗具代表性的搖滾音樂祭「大港開唱」，策展團隊昨晚在臉書社群宣布明年將會停辦，因為感受不到韓市府的支持，引發網友不捨及政治口水戰。策展團隊今天表示，謝謝高雄市府多年來的共同努力，各界反應之大是團隊始料未及，似乎也未能給樂迷一個交代，說「停辦」太沉重，應該是「明年先休息」。

2006年開辦的「大港開唱」，是由公、私協力舉辦，高雄市文化局與出日音樂合辦，以民間為主，出日音樂公司再委託海口味公司承辦。今年的大港開唱在3月已舉辦。

外界質疑「大港開唱」停辦是因市府「查水表」，引起樂迷一陣嘩然。高雄市文化局主任祕書劉秀英今天表示，絕無此事，新市府團隊持續補助經費及投入行政資源，何來不支持之說？而且文化局至今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位主動宣布停辦，卻歸究於市府不支持，實在有失公允。

至於民代針對局處施政及經費進行把關並要求提供資料，是議員權責，而政風單位針對民代或外界質疑，向相關局處調閱相資料以供查核，也是循例依規定辦理，並非針對特定對象。

高雄市文化局前局長、社群「Wecare高雄」發起人尹立說，一個文化品牌在文化資源相對稀缺的台灣，建立非常不容易，市政府要毀掉卻只要不斷去騷擾主辦單位即可。

策展團隊表示，感謝文化局一路的支持，高雄市府一直是大港開唱相當珍惜的合作夥伴。像大港開唱這樣的大型音樂祭，籌備時間需長達10個月至1年。今年的大港開唱已經結案，現在都已9月了，過去這個時候，大港團隊和文化局都已經開始洽談明年事宜，但文化局竟還在跟團隊要過去10年的資料，籌辦的黃金期都被消耗掉了。

「宣布後的各界反應，非我們一開始所樂見。」策展團隊說，大港也應該給樂迷一個交代，也許說「停辦」太沉重，因為大港開唱都在三月舉辦，明年已明顯不及，所以「明年先休息」，再思考該如何做。

高雄市文化局表示，對於流行音樂的推動一直不遺餘力，明年適逢「海洋文化與流行音樂中心」即將完工，年底即將辦理測試場，明年春天在開幕前也將規畫辦理相關活動，為海音中心啟用暖身，7月開幕時更會推出相關大型活動，即使大港開唱的brand name品牌不屬高雄，高雄仍會持續舉辦類似模式的音樂演唱會。

台北市議員王世堅也曾在「大港開唱」，與滅火器樂團拉提琴、展歌喉。圖／本報資料照片
台北市議員王世堅也曾在「大港開唱」，與滅火器樂團拉提琴、展歌喉。圖／本報資料照片
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「大港開唱」每年都吸引大批樂迷朝聖。圖／本報資料照片
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「大港開唱」每年都吸引大批樂迷朝聖。圖／本報資料照片
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台北市議員王世堅也曾在「大港開唱」，與滅火器樂團拉提琴、展歌喉。
台北市議員王世堅也曾在「大港開唱」，與滅火器樂團拉提琴、展歌喉。
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大港開唱文化局高雄市
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