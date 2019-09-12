身價6千萬大提琴「盧傑利」找新娘 趙自強當媒婆

2019-09-12 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「張正傑親子音樂會—大提琴找新娘」請來重量級媒婆趙自強來當媒婆，10月6日下午兩點半在高雄衛武營音樂廳招親，為身價6000萬的大提琴「盧傑利」找新娘。音樂會採擬人的手法，以兒童為出發點，藉由「大提琴找新娘」的故事劇情，引發觀眾的好奇心及無限寬廣的想像力，寓教於樂。

大提琴家張正傑擅長以豐沛的創意與幽默趣味的解說，讓生硬的古典音樂變得有趣又生動。今年張正傑將特別邀請演員趙自強來幫忙，為張正傑的大提琴「盧傑利」舉行相親大會，幫盧傑利找新娘。

張正傑說起「盧傑利」的身世，廿幾年前他從香港琴師手中買到已300多歲的珍貴盧傑利大提琴，從此形影不離。有回碰到易經老師，老師說這是把有靈性的琴，琴聲會和主人的心靈逐漸融合，但是不要跟琴睡在一起，必須分開房間，否則會找不到女友。張正傑聽了易經老師的話，分房一段時間，果然就結婚了。

「我結婚、有小孩了，但盧傑利還是單身！」張正傑興起幫大提琴找新娘的點子，音樂會就是盧傑利的相親大會。