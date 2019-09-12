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高長庚全方位光子刀啟用 南部癌友多項治療選擇

2019-09-12 16:50聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄長庚醫院花費50億打造「永慶尖端癌症醫療中心」，繼去年10月質子治療設備揭牌後，院方今天舉辦「全方位光子刀」啟用典禮，並宣告，癌中心引入四台高階直線加速器，日後可提供更優質的光子放射治療，新儀器「快準狠利」，可執行全方位放射治療。

今天上午，高雄長庚癌症醫療中心舉辦「全方位光子刀」啟用典禮，副院長藍國忠、放射腫瘤科主任黃英彥帶領癌症醫療團隊參與，市府衛生局主秘王小星到場鼓勵。除啟用典禮外，屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會理事長林香鬆致贈一架三角平台鋼琴，用音樂鼓勵醫護團隊。

所謂光子刀是一種改良式的放射治療（俗稱電療），並非真的開刀，醫護團隊可準確依照患部形狀進行治療，已納入健保給付。今年7月起，長庚醫院陸續啟用四台新型的高階直線加速器。

放射腫瘤科主任黃英彥表示，放射治療儀器很多種，光子刀可達到「快狠準利」的治療目標，主動式閉氣呼吸調控治療，特別適用於乳癌、肺癌與肝癌的放射治療；另可配合短暫閉氣治療的胸腹腫瘤，減少肺部或肝臟副作用。

院方指出，高雄長庚每年癌症新發個案佔全國5.4%，新型加速器可執行最新弧形放射治療（VMAT），降低腫瘤周圍正常組織高劑量體積，另可進行影像導引放射治療（IGRT），藉由每次治療前定位以增加治療準確性，減少正常組織高劑量損傷；另有立體定位放射治療，可結合VMAT及IGRT執行短療程放射治療。

屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會理事長林香鬆（右）致贈鋼琴，高雄長庚副院長藍國忠（左...
屏東縣十二犂頭鏢文化發展協會理事長林香鬆（右）致贈鋼琴，高雄長庚副院長藍國忠（左）回贈感謝狀。圖／高雄長庚醫院提供
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高雄長庚醫院增購四台高階直線加速器，日後可提供更優質的光子放射治療。圖／高雄長庚...
高雄長庚醫院增購四台高階直線加速器，日後可提供更優質的光子放射治療。圖／高雄長庚醫院提供
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癌症腫瘤長庚
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