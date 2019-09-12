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高雄大學新二代學生赴越交流 成南向高教新助力

2019-09-12 16:12聯合報 記者徐如宜╱即時報導

國立高雄大學南向推動高教，深耕東南亞國家，新二代學生成為助力。學務長鄭秀英帶領佘嘉音等8名學生前往越南北部，與河內市、南定省6所高中生交流，介紹高大特色與學習資源，獲得回響，未來將簽署MOU，合作舉辦明年暑期營隊。

高雄大學越南訪問團由高雄大學學生事務處主辦，東亞語文學系越語組助理教授陳氏蘭規劃執行。校內新住民子女者有106人，其中母或父親越南籍者為26人，占24.5%比例最高，這趟訪越行程邀請新二代學生參加，不只協助推廣，也藉此重新深入認識父母的文化。

高大師生訪問團共拜會了河內市紙橋高中、河內外語大學附屬專語高中、奧林匹亞學校、陶維慈高中以及南定省陳興道高中、阮勸高中等6校。由東亞語文學系黃加淇、吳承展、應用物理學系佘嘉音、生命科學系黃美惠、金融管理學系鐘英瑜、土木與環境工程學系林泓佑、財經法律學系王宜婷、電機工程學系鄭明智等8位學生擔綱，介紹學院及系所特色。

團員表示，越南高中生的英語流利、強烈企圖心超乎想像。因為當地大學錄取率仍低，儘管各高中學生因城鄉差距資質不一，但都能明顯感受到爭取學習機會的積極態度，尤其對於來台攻讀學位有高度興趣，頻頻詢問申請細節。

學生佘嘉音說，越南景物變化太大，已不太記得回媽媽家的路，但見到外婆、阿姨那刻仍相當激動。母親故鄉在南部檳椥省的林泓佑，則是經常獨自搭機返越找擔任律師的舅舅玩，跟著拜訪委託人、跑法院，對當地相當熟悉。

高雄大學新二代學生赴越與高中生交流，推廣台灣高教。圖／高雄大學提供
高雄大學新二代學生赴越與高中生交流，推廣台灣高教。圖／高雄大學提供
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高雄大學新二代學生赴越與高中生交流，推廣台灣高教。圖／高雄大學提供
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越南東南亞
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