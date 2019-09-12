高雄大學新二代學生赴越交流 成南向高教新助力

2019-09-12 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



國立高雄大學南向推動高教，深耕東南亞國家，新二代學生成為助力。學務長鄭秀英帶領佘嘉音等8名學生前往越南北部，與河內市、南定省6所高中生交流，介紹高大特色與學習資源，獲得回響，未來將簽署MOU，合作舉辦明年暑期營隊。

高雄大學越南訪問團由高雄大學學生事務處主辦，東亞語文學系越語組助理教授陳氏蘭規劃執行。校內新住民子女者有106人，其中母或父親越南籍者為26人，占24.5%比例最高，這趟訪越行程邀請新二代學生參加，不只協助推廣，也藉此重新深入認識父母的文化。

高大師生訪問團共拜會了河內市紙橋高中、河內外語大學附屬專語高中、奧林匹亞學校、陶維慈高中以及南定省陳興道高中、阮勸高中等6校。由東亞語文學系黃加淇、吳承展、應用物理學系佘嘉音、生命科學系黃美惠、金融管理學系鐘英瑜、土木與環境工程學系林泓佑、財經法律學系王宜婷、電機工程學系鄭明智等8位學生擔綱，介紹學院及系所特色。

團員表示，越南高中生的英語流利、強烈企圖心超乎想像。因為當地大學錄取率仍低，儘管各高中學生因城鄉差距資質不一，但都能明顯感受到爭取學習機會的積極態度，尤其對於來台攻讀學位有高度興趣，頻頻詢問申請細節。