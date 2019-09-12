淨舉借預算連9年下降 高市府：加強預算執行控管

2019-09-12 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市議員林智鴻批評高雄市109年度總預算案新增舉債數仍高達64.2億元，並指106年曾達到零舉債。高雄市政府發新聞稿強調，106年度仍編列淨舉借預算數73.09億元，因該年經濟較為活絡，及積極推動開源節流，使歲入超收15.65億元，加上各機關本當省則省的精神撙節達70億元，才能達到零舉債。

高雄市政府指出，市長韓國瑜上任後，高雄市已負債高達3千多億元，這麼多的負債不是馬上能夠清償的，尤其是要在兼顧照顧市民既有的社會福利以及路平、燈亮、水溝清等各項公共建設的推動，這些既有的支出，還是需要龐大經費的支持。

高雄市財政局表示，高雄市政府提出109年度總預算案，歲入1401億元、歲出1465億元，歲出入差短64.2億元，已經是高雄縣市合併以來連續9年的下降，且資本門比例由108年占歲出比16%，增加到20%，也是歷來創新高。

高市府表示，市長韓國瑜上任後，積極在為市政努力，各界應給予支持；況且市府目前更面臨鐵路地下化及前瞻基建設配合款支應高峰期，財源籌措更為艱辛。

針對林智鴻建議高雄市政府應重新檢視總預算，扣除不必要支出，高雄市政府表示，想解決高雄市長期累積下來的債務，不是一蹴可幾，109年度預算案已要求各機關善用減法原則，評估支出項目的必要性及適切性，通盤檢討現有施政計畫的優先順率及實施效益，而未來在預算執行中，仍會積極督促各機關推動開源節流，秉持當用則用、當省則省，相信經由年度中的管控，在決算時希望會交出好成績，讓109年歲出入差短可以再縮小。