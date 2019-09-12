脊髓損傷者豪雨受困半小時無人問 教育局長暖心伸援手

2019-09-12 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



今年7月19日豪雨狂炸高雄，當天高雄市教育局長吳榕峯在防災會議上遲到。脊髓損傷者陳柳云今天騎著電動輪椅到教育局，感謝吳局長當天幫助了在淹水道路中動彈不得、瑟縮無助的她，那時已困阻半小時無人聞問。得知局長因為自己而在重要會議遲到，她非常不安，吳榕峯表示，救人最重要，公僕本為市民服務是應該的。

陳柳云說，她每星期都會搭乘復康巴士去長庚醫院就醫，回程就自己騎電動輪椅回鳳山家中。7月19日下午因要再看中醫，就從長庚醫院騎電動輪椅朝向青年國中方向前進。4點多時風雨很大，電動輪椅在途經青年路與光復路二段慢車道故障，來往人車都自顧不暇，她穿著雨衣在電動輪椅上動彈不得半個小時，急得想哭。

因當天豪大雨，高雄市府防災中心為二級開設，教育局長吳榕峯要到市府災害應變中心，因道路積水改道防颱中心。公務車經過發現有身心障礙者受困路中，由於風雨很大，電動輪椅車完全不能啓動，擔心陳柳云發生危險，吳榕峯和司機顏訓斌、國小科專員林美伶，先將人和電動輪椅移到路邊，再試圖要將人、輪椅抬上公務休旅車，但電動輪椅實在太重。

陳柳云說，幸好當時還有一名見義勇為的青年，因自己所駕車輛積水拋錨在路邊等候馬，一起加入協助幫忙，最後4人才合力才將順利抬上車，將陳聊云載回風山市建軍路的住家。當時80歲的老母親因女兒大雨未返家心急如焚，守在門前見女兒被送回，連忙道謝。