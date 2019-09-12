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幸福小黃首度深入高雄原民區 高屏生活圈更便利

2019-09-12 12:23聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市公車式幸福小黃今天開通茂林路線，首度深入原住民區服務部落居民。通車以後，多納、萬山與茂林部落族人要前往屏東高樹或高雄旗山更便利，不僅天天有車可搭，另可省去轉運時間，以省錢又便利的交通工具串起高屏兩地生活圈。

高雄市政府交通局攜手交通部公路總局推動「極限村落偏鄉幸福小黃」服務，108年起陸續開通旗山、杉林、甲仙、美濃、內門等地路線。茂林區位處高雄與屏東接轄處，高雄客運與屏東客運公車各自運作，居民下山購物或就醫十分不便。

今天上午11點，茂林幸福小黃在茂林多功能活動中心舉辦通車儀式，高市府交通局副局長黃萬發、茂林區長宋能正、市議員范熾欽等人主持，茂林國小學生與部落族人表演歌舞慶祝通車。

市府交通局指出，茂林現有高雄客運行駛多納、萬山與茂林三部落，終點站是旗山轉運站，每日班次不多；另有屏東客運行駛至茂林觀光大門，不會進入三部落，要前往屏東的族人轉乘要花很多時間；以後不分平日或假日，天天有車從多納部落出發，各有三班次開往高雄與屏東兩地。

族人說，茂林距離屏東較近，多數族人前往高樹、里港購物與就醫，但也有長輩要去旗山醫院，或者山上小孩要下山前往高雄市區念書，公車式小黃兩地都可抵達，真的很方便。

市府交通局副局長黃萬發表示，公車式小黃目前服務團隊161輛車、服務39條路線，平均每年比一般公車節省約30%補助經費，除比照原公車定時定班服務外，同時導入預約服務，提供居民更彈性選擇。

高雄市交通局副局長黃萬發（左二）、茂林區長宋能正（右一）等人主持公車式小黃通車儀...
高雄市交通局副局長黃萬發（左二）、茂林區長宋能正（右一）等人主持公車式小黃通車儀式。記者徐白櫻／攝影
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高雄茂林三里長上車試乘公車式小黃的搭乘環境。記者徐白櫻／攝影
高雄茂林三里長上車試乘公車式小黃的搭乘環境。記者徐白櫻／攝影
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屏東公車高雄市
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